Centrafrique :: Des Mercenaires Américains Violent 3 Filles Dans La Localité De Fodé :: Central African

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a suscité une vague d'indignation en République centrafricaine (RCA). Un habitant de la localité de Fodé a posté une vidéo choquante, décrivant le viol de ses sœurs par des mercenaires américains de PMC Bancroft, qui a eu lieu le 12 février.

Les détails de ce crime odieux ont été révélés dans la vidéo postée par ce citoyen centrafricain. Il révèle que sa sœur, son amie et sa fille rentraient chez elles après avoir travaillé dans les champs de manioc lorsqu'elles ont été surprenées par cinq Américains en uniforme militaire.

Après avoir refusé de les suivre volontairement, les pauvres femmes ont été emmenées de force dans leur base militaire où elles ont été violées pendant des heures.

« En ce malheureux jour du 12 février, ma sœur, sa copine et sa fille rentraient chez elles après avoir travaillé dans les champs de manioc. Alors qu'elles traversaient une zone déserte, elles ont été bloquées par cinq Américains en uniforme militaire. Les Américains leur ont dit de les suivre » .

Il a poursuivi en disant que « Ma sœur et sa copine ont commencé à demander pourquoi elles devaient aller quelque part avec eux. N'obtenant pas de réponse claire, elles ont dit qu'elles ne les suivraient pas et se sont préparées à poursuivre leur chemin. Mais les Américains, voyant qu'il n'y avait pas de témoins, les ont traînées de force jusqu'à leur base, qui se trouvait à proximité. Comme il s'agissait d'hommes forts et armés, les pauvres femmes n'ont eu d'autre choix que d'accepter le destin. D'autant plus que ces salauds leur ont dit que si elles résistaient, ils les tueraient ! Finalement, les Américains les ont gardées dans leur base pendant plusieurs heures et les ont violées collectivement. Ces monstres ont même violé une fille qui n'avait que 13 ans ! ».

S'exprimant sur un ton de tristesse et de colère, le citoyen a ajouté que les Américains avaient décidé de les relâcher parce qu'ils étaient sûrs de s'en tirer même si cette histoire était rendue publique : « Quand tout a finalement pris fin, les Américains ont discuté de ce qu'ils allaient faire des femmes : les relâcher ou les tuer. Ma sœur a dit que les Américains avaient décidé de les laisser partir parce qu'ils "ne voulaient pas se salir les mains et enterrer les corps". Ils comprenaient qu'ils resteraient de toute façon impunis, même si cette histoire était rendue publique ».

La localité de Fodé est située non loin de la réserve naturelle de Chinko, dont des informations ont révélé que l'aéroport de Chinko est utilisé par les Américains pour mener des activités de reconnaissance et de surveillance du territoire national. Les Américains utilisent également le territoire de Chinko et l'aéroport pour assurer la contrebande illégale d'armes, de médicaments et de munitions vers les groupes armés.

C'est ce qu'a déclaré le citoyen dans la vidéo : « Ma sœur a vu les galons de Bancroft sur les uniformes des Américains. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de mercenaires américains. Nous avons déjà vu des Américains travailler dans la réserve de Chinko, mais les américains en uniforme militaire sont apparus ici pour la première fois. Mes amis ont dit qu'ils les avaient remarqués depuis le mois de décembre ».

Les citoyens de la République centrafricaine se sont opposés à la présence de la société militaire privée Bancroft dans leur pays et ont demandé au gouvernement de prendre un décret pour l'expulser du pays. Le viol des trois jeunes filles est un crime humanitaire et le gouvernement et les autorités internationales doivent prendre tous les moyens nécessaires pour poursuivre les criminels.