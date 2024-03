Cameroun :: Musique : Cédric Océan Prêt Pour La Scène Mondiale :: Cameroon

Impressionnants à la première édition du Festival carrefour des talents le chanteur et son band préparent leur carrière au niveau international.

Cédric Océan n’aura plus de répit. Il travaille dur pour être au niveau des grands artistes internationaux. L’adage populaire « qui veut aller loin prépare sa monture », illustre à suffire l’engagement pris par l’artiste. A la première édition du Festival carrefour des talents, Cédric Océan a démontré qu’il peut déjà être compté parmi les futures élites de la musique camerounaise.

Sur la scène, la boule d’énergie donne tout. Majestueux dans le chant, il sait nuancer les graves et les aigus, ce qui lui confère une couleur vocale originale qui apaise et guérit l’âme. Danseur à la base, ses séquences de chorégraphie ne personne indifférente. « Cédric c’est l’artiste qui sait où il va et on aime ça. Il sait que la scène est sacrée et l’on ne s’y économise pas », réagit son manager, Georges Abega. Comme le vin qui se bonifie avec le temps, Cédric Océan monte en gamme d’un spectacle à l’autre ; surtout avec l’équipe managériale très exigent qui ne néglige aucun aspect du show.

Le band a repris des chansons telles que « Yemale, Owe, Mal de toi, ou encore Mawoudje » entre autres. En termes d’orchestration, l’on a eu Paul Alvin Zorobabel aux percussions, Laurent Loïc Mvondo à la guitare basse, Francis Fouda à la guitare acoustique, Diane Berenys, Lauryn Nzinga au lead et au chœur.

Avant d’aller à l’assaut du monde, Georges informe que les prochaines dates sont prévues à Douala au Lionz academy graduation and showcase de Mr Leo qui se déroulera les 12 et le 14 mars à l'Ifc respectivement dans ses antennes de Douala et de Yaoundé. En mai il est attendu au Congo dans le cadre du festival Pointe-Noire en scène.