France :: Gabin Tchoupo, Amoureux De Danse Dévoile Les Contours Du Ballet De La Diaspora Camerounaise

C'est par amour des études que Gabin Tchoupo, ce fils d'un danseur, a posé ses valises en France. Cependant, au fil de son parcours académique, il s'est rendu compte qu'un élément essentiel manquait à sa vie : sa passion pour la danse, héritage culturel profondément ancré dans ses veines. Sous l'influence de l'amour filial et de la passion de ses parents pour cet art, il a rapidement cédé à l'appel de sa véritable vocation. Dès lors, la danse est devenue le moyen par lequel il a comblé le reste de son temps.



L'art est indissociable du Cameroun, comme on le sait et comme on le répète, une réalité qui se confirme chaque jour au sein de la diaspora. Chaque pas, chaque mouvement est teinté de la richesse culturelle du pays aujourd'hui appelé Continent. Pour devenir maître en la matière, Gabin Tchoupo a entrepris de créer un groupe, s'inspirant de ses nombreuses expériences passées au Cameroun, donnant ainsi naissance au Ballet de la diaspora camerounaise. Une grande première qui, peu après, a été suivie par d'autres communautés qui cherchaient à imiter son exemple.



Sa troupe de danse est devenue virtuose de cet art qui fait aujourd'hui sensation en Europe, laissant présager son expansion prochaine vers d'autres continents tels que l'Amérique et l'Asie. Malgré la réputation parfois capricieuse des artistes, Gabin Tchoupo est resté empreint d'une modestie exquise, digne d'un enfant bien éduqué. Avant chaque étape importante de sa vie , il prend soin de consulter ses aînés, sollicitant leur aval et leur soutien pour concrétiser ce projet colossal.



Installé dans la paisible ville de Vitry-sur-Seine, ce groupe de danseurs et danseuses a rapidement captivé le public avec des performances incroyables. Ils ont même eu l'honneur de se produire brièvement à l'UNESCO à Paris et ont enchaîné plusieurs représentations en région parisienne, atteignant l'apothéose en Belgique qui leur a ouvert les portes de la mythique salle de l'ALAMBRA le 18 mai 2024.



Cette démonstration puissante autour de la culture africaine met en lumière la notion de "LA SUCCESSION" selon la tradition africaine. Il ne nous reste plus qu'à dire : affaire à suivre, car une nouvelle page s'écrit avec passion et dévouement dans notre diaspora.