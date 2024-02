Cameroun :: Georges Gilbert Baongla Éclaircit Sur Franck Emmanuel Biya Et L'élection De 2025 :: Cameroon

L'émission "L'Arène" sur Canal 2 International a été le théâtre de révélations majeures ce dimanche, alors que Georges Gilbert Baongla était l'invité de Rodrigue Tongue. Au cours de l'entretien, Baongla a dissipé certaines ambiguïtés entourant la relation entre Franck Emmanuel Biya et son père, le Président Paul Biya.

Contre les spéculations répandues, Baongla a affirmé catégoriquement que Franck Emmanuel Biya n'occupait aucun rôle officieux auprès de son père et n'avait jamais été enregistré avec un matricule au sein de la fonction publique camerounaise. Cette déclaration vise à mettre fin aux rumeurs qui circulent depuis un certain temps au sujet du statut et de l'influence supposée de Franck Emmanuel Biya dans les affaires gouvernementales.

Georges Gilbert Baongla a également profité de l'occasion pour réaffirmer sa filiation directe avec Paul Biya, affirmant être son fils aîné. Cette déclaration vise à établir clairement sa légitimité dans le contexte politique camerounais et à renforcer sa position en tant que porte-parole autorisé de la famille présidentielle.

En ce qui concerne les prochaines échéances électorales, Baongla a assuré que la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025 ne souffrirait d'aucune ambiguïté. Cette affirmation vise à dissiper les doutes potentiels concernant la volonté et la capacité de Paul Biya à se présenter à un nouveau mandat présidentiel.

L'interview de Georges Gilbert Baongla sur "L'Arène" a donc servi à éclaircir certains points de confusion entourant la famille présidentielle et à réaffirmer la détermination de Paul Biya à maintenir son leadership politique dans le pays.