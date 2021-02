Tenue ou non des événements: Les incongruités du Coronavirus au Cameroun :: CAMEROON

Le fait pour le Cameroun de valider l’organisation de certains événements en plein Covid-19 et d’annuler d’autres au motif de vouloir limiter la propagation du coronavirus, laisse pantois plus d’un.

La pandémie à coronavirus qui secoue le monde depuis décembre 2019, a imposé aux hommes d’adopter de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes pour soit éviter de contracter le virus Covid-19 ou pour limiter sa propagation sur l’ensemble du globe terrestre.

Pour ce faire, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) de commun accord avec les gouvernements de chaque Etat, ont déterminé les astuces à adopter comme mesures barrières. Entre autres mesures, figure la distanciation sociale. Distanciation qui recommande une réduction massive du nombre de personnes dans un lieu public ou dans un espace ouvert au public pour un événement de grande envergure pouvant regrouper des marées humaines. Si dans la plupart des pays étrangers, les gouvernements et leurs citoyens appliquent à la lettre cette consigne, au Cameroun tel n’est pas le cas. Le gouvernement, qui est censé veiller à l’application effective de cette mesure, fait du deux poids, deux mesures.

La décision de la tenue ou pas d’un événement sportif, politique, culturel, éducatif et ou social, se prend souvent dans des conditions qui ne répondent à aucune norme de logique ni de bon sens.

Seulement de la période allant de septembre 2020 jusqu’à ce jour, les choix du gouvernement d’organiser certains événements au détriment d’autres, n’ont jamais été accompagnés d’arguments solides et convaincants pour permettre aux citoyens d’apprécier le bien-fondé d’une décision.

Il s’agit par exemple de lorsque le gouvernement a décidé de faire recours au système de mi-temps pour éviter d’avoir des effectifs pléthoriques dans les salles de classe alors qu’en dehors des campus scolaires, les élèves se pavanent partout dans la rue sans porter des cache-nez et sans aucun respect des mesures barrières.

Il en est de même lorsque le président de la République a annulé le mois passé, la cérémonie de présentation des vœux qui se tient en début de chaque année au Palais de l’unité alors que les bars, les snacks, les restaurants, les boîtes de nuit et autres espaces de loisirs, grouillent de monde.

Bien plus, les camerounais ne comprennent toujours pas comment et pourquoi les jeux Fénasco « A » et « B » sont interdits pour cause de Covid-19 pourtant le Cameroun vient d’abriter la 6e édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan).

Palais des sports de Yaoundé

L’autre décision qui paraît encore plus rocambolesque, saugrenue et incongrue, c’est que le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique, Mounouna Foutsou a, sur hautes instructions du président de la République, annulé la parade du 11 février prochain sur l’ensemble du territoire national pour limiter la propagation du coronavirus alors que ce même jour, l’artiste congolais, Fally Ipupa va faire un giga concert au Palais polyvalent des sports de Yaoundé (Paposy) qui a une capacité d’accueil de plus de 5000 places.

Connaissant la notoriété de ce chanteur de la Rumba moderne ici au pays du feu Manu Dibango, il est donc tout à fait envisageable que le Paposy fasse le plein d’œuf puisqu’avant d’arriver au Cameroun, il était d’abord au Bénin et à travers des vidéos en circulation sur les réseaux sociaux, on a vu comment il a fait un bain de foule à Cotonou dans l’irrespect total des mesures barrières.

Au regard de tout ce qui précède, la tenue ou non des événements en période de Covid, laisse planer un mystère à chaque fois que le gouvernement prend une décision. Pour quel intérêt et pour quelle fin ? Question à un sou.