Cameroun :: Des Dizaines De Boutiques Ravagées Par Des Flammes Au Marché Principal De Bamenda :: Cameroon

Jeudi, un marché a pris feu dans la ville de Bamenda en fin d'après-midi, et malgré l'intervention des secours, plusieurs dizaines de commerces ont été réduites en cendre. Les autorités locales privilégient la piste criminelle.

Pour la deuxième fois cette année, le marché principal de Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest/Cameroun a subit la furie des flammes. Un incendie s’est déclaré ce jeudi 22 février aux environs de 17 heures dans ce centre commercial. Plusieurs boutiques situées dans la zone d’impact, ont été ravagées. Des témoignages concordants font état d’une quarantaine de commerces partis en fumée.

Oliver est commerçant. Il dit avoir tout perdu. Pour lui, les dégâts de cet incendie s'élèvent à plusieurs millions de Francs CFA.

Un autre commerçant témoigne à Camer.be : « On m'a appelé vers 17 heures, et avant-même que je n'arrive tout était en cendre. Je vendais des vêtements, chaussures, sacs etc.., des pattes, tout est parti en feu »

Le feu qui s'est déclenché entre 16h30 et 17h a ravagé près de 40 boutiques sur le flanc ouvert de ce marché.

Selon des témoignages, un individu a perdu la vie alors que l’incendie consumait les boutiques. Le jeune homme aurait tenté de voler des objets après le passage des flammes. Surpris par la foule de spectateurs, il aurait été battu à mort sur place.

L’origine des flammes n’est pas encore déterminée. L’on soupçonne un cours circuit ou encore la main criminelle des séparatistes. Les sapeurs pompiers s’activent encore à maîtriser l’incident et stopper la progression des flammes. Le bilan officiel reste attendu.