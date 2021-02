CAMEROUN :: Musique: Teddy William, une voix qui s'impose :: CAMEROON

Parfait noname, jusqu'à il y a peu, malgré quelques prétention à conjuguer sa jeune existence avec sa passion dévorante pour la musique, s'invite dans le sillage de la popularité, à la faveur d'un cover du tout nouveau tube de Aveiro Djess, "Le Nyama''.

Le natif de Bafoussam à l'Ouest- Cameroun qui y a poussé son tout premier cri, il y a juste 39 ans n'a pas attendu longtemps avant de s'essayer à cette version interprétée, pour sortir des fonds baptismaux et s'ouvrir enfin une carrière artistique qui lui tend les mains en sourdine depuis.

Teddy William, TSAMO DONGMO TEDEM William Prudence (son nom à l'état civil) promène avec élégance un grain de voix exceptionnelle, avec lequel il passe difficilement inaperçu. Lui qui comme beaucoup n'a pas bénéficié de formation institutionnelle, sinon quelques cours de chant auprès de mentors, pour avoir la base de la lecture musicale, des prestations en orchestre d'entreprise, pour plus de pratique musicale. Le tout en marge d'une formation en électricité industrielle, au bout de laquelle, il exerce aujourd'hui dans la production d'énergie électrique dans une centrale électrique de la ville de Douala.

Teddy William, arrive dans ce paysage musical, au grand foisonnement de talent, se frayant timidement un chemin vers une carrière professionnelle escomptée longue et enrichissante, de production mirifiques, dont ce cover se veut un avant-goût. Derrière, il a donc à se construire sa propre voie, pour faire chanter sa voix doucereuse sur des notes variées, empruntes de succès. Des chansons comme celle de Aveiro Djess, servant à conscientiser une jeunesse en perte de repères, à la booster et à l'inscrire résolument dans la quête perpétuelle de l'excellence, épousant des tonalités musicale relevées. On ne peut alors lui souhaiter que bon vent et plein succès.