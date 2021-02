AU SUJET DU SUPPOSÉ BUG DE CONVERSION SUR LA PLATE-FORME SURVIE CAMEROUN :: CAMEROON

Depuis la sortie du rapport d'audit comptable commandé par l'initiateur de ce beau projet humanitaire, le professeur Maurice Kamto et le président exécutif Monsieur Christian Penda Ekoka, aucune réponse officielle n'a été donnée sur les raisons de ce différentiel de plus de 300. 000 euros par rapport à ce qui apparaissait sur la plate-forme.

En ma qualité de parrain de cette opération et ayant engagé ma crédibilité d'homme de droit et d'église pour justifier ce projet et appeler les camerounais à soutenir cette action, je souhaite que les personnes supposées être de l'équipe technique, aux identités non révélées, auquel cas, je les aurais contactées individuellement, de soumettre les informations de ce gap de conversion au cabinet d'audit comptable assermenté et constitué à cet effet, pour certification.

Il est aussi important de rappeler à tous ceux qui y voient en cette demande de clarification, une démarche sournoise de décrédibilisation de Maurice Kamto, que cette approche n'est qu'une tentative de manipulation visant à taire toute opération pointue de vérification sur la gestion des fonds.

Ça ne marchera pas avec moi.

Bien évidemment nous n'avons pas la preuve en l'état d'un détournement quelconque des fonds. Il faut que ce soit clair.

Il est juste demandé une certification des informations sur le gap de conversion évoqué par un américain, par le cabinet comptable français qui a fait l'audit et le dossier sera clos à ce niveau.

Christian Ntimbane Bomo

Parrain Survie Cameroon.