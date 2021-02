CAMEROUN :: Procédures d'attribution des logements sociaux: Les éclairages de Célestine Ketcha :: CAMEROON

Tous les acquéreurs éligibles recevront leurs clés d'ici fin mars 2021 à Mbanga-Bakoko.

Une concertation multipartite de Douala, ce 1er février 2021, entre madame le ministre de l'Habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, d'une part, et les souscripteurs (demandeurs de logements de Mbanga-Bakoko), d'autre part, en présence des Directeurs généraux de la SIC, du CFC et de la MAETUR.

Sous la vigilance du Gouverneur de la région du Littoral, les échanges ont porté notamment sur la relance de la production en masse des logements sociaux, entamés depuis 2009, dans le cadre du programme gouvernemental de construction de 10 000 logements et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles, sur la poursuite de la remise des clés à tous les acquéreurs ayant payés, sur la finalisation de la procédure de copropriété, et sur la mise à jour du fichier des acquéreurs ayant sollicités l'accompagnement du Crédit foncier du Cameroun, entre autres.



Comme recommandation forte, madame le ministre Célestine Ketcha Courtès, sur très hautes instructions du Chef de l'État, soucieux de l'aboutissement heureux de ce programme, procédera à la remise solennelle des clés à tous les acquéreurs éligibles pour payements au cash et en location acquisition, d'ici la fin du mois de mars 2021.

En résumé, sur les 1175 logements achevés à Douala, 734 ont déjà été vendus. Ceux vendus au cash, ne posent véritablement aucun problème. Seul les cas des locations acquisitions, avec le concours du Crédit foncier, restent problématiques.

Et aussi, le gouvernement offre en outre une possibilité de remboursement à tous ceux qui avaient payé et qui ne sont plus éligibles aujourd'hui, où alors qui désisteraient tout simplement.

Le Crédit Foncier du Cameroun, après examen approfondi, et toutes les garanties assurées, donnera séance tenante la liste des 119 acquéreurs éligibles à Mbanga-Bakoko.