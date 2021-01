Allemagne : Une association Camerounaise déclare une fausse mort et collecte des fonds :: GERMANY

Espérance Dande a-t-elle existé ou la "Kamerunische Gemeinschaft in Deutschland e. V." a juste déclaré une fausse mort pour gagner de l'argent ? Ce sont des questions qui ont taraudé des Camerounais et Camerounaises averti(e)s de par le monde.

C'est en début de séminaire que votre journal de proximité Camer.be apprend la mort d'une compatriote nouvellement installée en Allemagne pour des études dans le domaine médical. Décès survenu dans la chambre de l'étudiante.

Quoi de plus normal pour votre journal à l'écoute du citoyen de mener une petite enquête de proximité pour comprendre les contours d'une telle tragédie ! Quelques coups de fil auprès de quelques compatriotes en Allemagne semblent confirmer le drame. La jeune fille serait arrivée en Allemagne il y a quelques mois, souffrant déjà du cancer.

Votre journal qui ne saurait rester indifférent face aux cris de détresse, a décidé de relayer l'information, en y joignant le lien Facebook où l'association camerounaise basée en Allemagne "Kamerunische Gemeinschaft in Deutschland e. V. " récolte des fonds devant contribuer à rapatrier le corps de la jeune défunte au Cameroun. Qui dit que la communauté camerounaise est dépourvue d'ampathie et de solidarité ?



Très vite, les contributions avoisinent 10.000 Euros.

Puisque disait Lenine, la confiance est bien mais le contrôle est mieux, des compatriotes avertis deviennent méfiants après avoir lu le commentaire d'une jeune fille certifiant que la photo de la défunte n'en n'était pas une. C'était la photo de cette dernière sur la page de laquelle on pouvait rapidement, sans être expert en image, corroborer ses dires.

Nous décidons de supprimer cet article de notre site afin d'éviter de participer à la colportation de la fausse nouvelle.

Et même la RadioKamer à Francfort entreprend sa propre enquête et reçoit la confirmation de la part des autorités que l'acte de décès de Espérance Dande ne correspond pas aux normes allemandes et que personne au nom de Espérance Dande ne figure sur les listes de décès de la ville indiquée.

Dos au mur, supercherie dévoilée, il ne reste plus au responsable qu'un "coming out". Alors, il fait un live pour s'excuser sans pour autant expliquer le pourquoi et le comment d'une telle action ignoble

Inventer une fausse mort et falsifier le documents ne sont-ils pas des actes condamnés par l'éthique et la loi ? Comment mettre en place une telle anarque alors que la réputation des Camerounais de l'extérieur souffre déjà de telles étiquettes à cause d'une poignée d'individus ?

Sur sa page Facebook, ladite association a promis de mettre un terme à sa collecte de fonds et de rembourser les bonnes âmes qui ont déjà contribué. Reste à savoir s'ils sont à leur premier coup et si une telle action n'aura pas des conséquences éthiques et juridiques.

Suivez ici l'explication de l'association :

https://www.facebook.com/kagedev237/videos/479063406831454/