Cameroun :: Bako Harouna Nommé Directeur Général De La Sonara :: Cameroon

C'est à l’issue d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration de la Société camerounaise de pétrole et de raffinerie tenue ce vendredi 09 février 2024 à Limbé et présidée par le ministre Gaston Eloundou, Ministre de l'Eau et de l'Énergie, que Bako Harouna a été désigné pour succéder à Claude Simo Njonou à la tête de la société.

Ce dernier a été remplacé après cinq ans à ce poste. Bako Harouna, prend les rênes après avoir occupé divers postes de responsabilité, notamment celui de directeur général adjoint du Port Autonome de Kribi et de directeur général de la COTCO avant sa nomination en tant que DG de la Sonara.

Harouna Bako prend les rênes de la Sonara au moment où celle-ci est en pleine restructuration « la responsabilité de cette structure est grande dans le processus qui doit conduire notre pays vers l’Émergence à l’horizon 2035 », indique le ministre de l’Eau et de l’Energie.

Cette nomination, a t-il poursuivi « intervient dans un contexte où, le président de la République, son Excellence Paul Biya a instruit le Gouvernement de tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de reconstruction de cette importante société qui est le gage de notre indépendance énergétique en matière d’approvisionnement en produits pétroliers ».

Parmi les défis du nouveau DG figure, la restructuration de l’entreprise,la reprise des approvisionnements du marché national en produits pétroliers …