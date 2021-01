Chute vertigineuse d’Orange et MTN, montée en puissance de Camtel dans le classement Rse au Cameroun :: CAMEROON

Les deux multinationales de téléphonie mobile rétrogradent dans la 8e étude sur la responsabilité sociétale de l’entreprise menée dans les dix régions du Cameroun entre 2019 et 2020 par les chercheurs de l’université de Douala en collaboration avec ceux du Luxembourg.

Les résultats de la 8e étude Ascomt/Malaria sur la perception de la pratique de la Rse au Cameroun ont été présentés ce vendredi 22 janvier 2021 par visioconférence par l’équipe dirigée par Dr Paul Nyemb Ntoogue, chercheur à l’université de Douala. Le groupe SABC (Société Anonyme des Brasseries du Cameroun) garde la première place du classement pour la deuxième fois consécutive avec une moyenne cumulée de 39, 1625207 points.

Les plus grosses curiosités de l’édition 2021 qui a intégré les pratiques de 2019 et celles des trois premiers mois de 2020 exceptionnellement à cause de la crise sanitaire, sont Orange et MTN. La filiale camerounaise de l’opérateur de téléphonie mobile français part de la 5e place dans le classement précédent, pour la 8e. Le sud-africain quitte la 3e position pour la 5e. « Cette performance est liée à la dégradation des services offerts aux publics par les opérateurs de téléphonie mobile, avec une qualité de service souvent décriée par les publics et les autorités de régulation», commente l’étude.

L’une des surprises de ce classement est l’entrée de Camtel dans le « Top Ten » des entreprises responsables au Cameroun selon les populations interrogées par les enquêteurs. L’opérateur de téléphonie mobile camerounais ferme le classement sur 100 entreprises évaluées.

« L’étude devait être rendue courant 2020, mais crise sanitaire oblige, la publication avait été reportée », explique Dr Paul Nyemb Ntoogue.

