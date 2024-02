Cameroun :: 2Ème Édition Du Festival Nsa’a : Pour La Consolidation Du Vivre Ensemble :: Cameroon

La première édition du festival NSA’A a démontré le caractère hospitalier de ce peuple vis à vis des autres communautés qui se sont installer après sur les belges du wouri . La neccesité d’une cohésion sociale en vue d’une cohabitation harmonieuse pour un vivre ensemble paisible .ceci qui nous pousse à resortir l’aspet de la personnalité du NSA’A qui es la sociabilité. des propos de SAR Me MBODI EPEE Gaston chef supérieur de 1er dégrée du canton Bassa , qui explique les raisons du choix du thème de cette deuxième édition (NSA’A , creuset du vivre ensemble).

C’est lors de la conférence de presse de lancement du festival qui s’est tenue Mercredi 31 janvier 2024 à la case des actes de la chefferie ndogbong que s’est exprimée les membre du comité d’organisation du festival NSÀ’A 2ieme édition . Des communautés étaient présentes de part et d’ailleurs ainsi que le MBOG LIAA qui déclaraient leurs soutien total pour la réussite et le bon déroulement de cet édition du festival NSA’A.

Cette fois ci, le festival sera réparti dans trois sites à savoir l'esplande de la chefferie supérieure de ndogbong , le parcours vita de douala et le stade Marion .une semaine d’activités culturelles et sportives pour captiver les esprits de ses populations. Consultation médicales ,foire et expositions gastronomiques, tournoi de football , tables rondes , présentation dès égéries traditionnelles du Nsa’a et bcp d’autre activités . Ce qui marque cette édition c’est le désir de rendre le côté vestimentaire des peuple NSA’A uniforme avec un tissus qui a été choisis pour le dit festival . Présenté lors de la conférence de presse, il est vendu au prix de 12000frs disponible à la chefferie de Ndogbong .

Crée en 2021 , le festival NSÀ’A a pour but de rassembler des Simon peuple pour la préservation de l’héritage de leurs ancêtre et de reapproprier des valeurs culture . Le peuple NSA’A est ouvert au monde au peuple et au hommes . Rendez-vous pour la deuxième édition du festival NSA’A du 26 février 2024 au 2 Mars 2024