AFRIQUE :: Ces cinq attaquants africains qui ont impacté l'histoire de la Premier League

La Premier League est, selon les experts, le championnat le plus relevé en Europe. Si des joueurs comme Sadio Mané, Mohamed Salah, Pierre Emerick Aubameyang, font aujourd’hui la fierté de l’Afrique, d’autres ont eu à impacter ce championnat par le passé. Voici cinq attaquants africains que l’Angleterre n’oubliera jamais.

1- Didier Drogba

Débarqué à Chelsea en 2004 en provenance de l’Olympique de Marseille, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’ivoire a marqué le Royaume de la Majesté. L’ancien guingampais est resté avec les Blues pas moins de dix ans remportant notamment des titres de Premier League et surtout une Ligue des Champions, pour laquelle il a activement participé. Pendant 254 apparitions avec le club évoluant à Standford Bridge, en championnat, « Super DD » a inscrit 104 buts et délivré 63 passes décisives. Il a même terminé Golden Boot (meilleur buteur de Premier League) à deux reprises. Après son départ d’Angleterre en 2014 qui lui a été très bénéfique comme les paris hippiques , il a connu d’autres horizons notamment au Canada et en Chine.

2- Nwankwo Kanu

Le Nigeria est un pays qui a l’habitude d’être fortement représenté en Premier League anglaise. Nwankwo Kanu, sous les couleurs d’Arsenal a remporté deux titres de champions ainsi que deux FA Cup. Il faisait d’ailleurs partie de l’équipe des Invincibles en 2004 avec à la bagatelle, Arsène Wenger. L’ancien Super Eagle a inscrit au total En 273 matchs en Premier League, un total de 54 buts. Après les Gunners d’Arsenal, il a joué aussi avec West Bromwich et Portsmouth.

3- Shola Ameobi

Formé à New Castle, Shola Ameobi a passé toute sa carrière avec les Magpies. L’attaquant nigérian passa 13 saisons en Premier League ou il compte 299 matchs. En termes de nombre de buts, il réussira à inscrire 43 buts. Ameobi a également joué une poignée de matchs avec les Aigles de Crystal Palace afin d’améliorer ses chiffres.

4- Yakubu Aiyegbeni

Passé notamment par Portsmouth, Middlesbrough, Everton, Leicester, Blackburn, Yakubu Aiyegbeni a vraiment rodé dans la Premier League. Mais les clubs avec lesquels, il a vraiment brillé ont été Everton et Portsmouth. L’ex buteur des Super Eagles a fait 252 matchs en Premier League pour un total de 95 buts. Retraité en 2007, Yakubu a aussi joué en dans l’antichambre du footabll anglais avec Coventry et Reading (Championship).

5- Demba Ba

Débarqué en Angleterre en 2011 en provenance de TSG Hoffenheim, Demba Ba a successivement évolué avec West Ham United, New Castle United et Chelsea. Avec les Hammers, il a inscrit 7 buts en 13 matchs. Mais avec les Magpies, il a émerveillé plus d’un. Le Lion de la Teranga, en 58 matchs, a réussi à inscrire 29 buts (soit un ratio d’un but tous les deux matchs). Il formait d’ailleurs une bonne paire avec son compatriote Papiss Cissé (2012-2016, 131 matchs, 44 buts). En 2013, il signe une saison en faveur de Chelsea. Il trouve à 14 reprises le chemin des filets en 51 rencontres avec les Blues. On se souvient de son but salvateur en Ligue des Champions (le but du 2-0) en quart de final retour contre le Paris Saint Germain de Laurent Blanc alors qu’il est entré en jeu à la 87ème minute.