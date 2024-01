Cameroun :: L'association Autist's Hope Land Cameroon Accueille Les Enfants Autistes

Vous avez un enfant autiste et vous avez du mal à trouver des soins et un soutien adéquats ? Ne cherchez plus ! L'association Autist's Hope Land Cameroon est ravie d'annoncer l'ouverture de son nouveau centre dédié à l'éducation spécialisée des enfants autistes. Notre cadre spacieux et confortable est équipé d'une équipe de spécialistes hautement qualifiés, notamment des psychomotriciens, des orthophonistes, des experts en TSA, des neuro-pédiatres, des dentistes et des AVS (auxiliaires de vie).

Il est temps que votre enfant reçoive les meilleurs soins possibles pour ses besoins. N'attendez plus, contactez-nous dès aujourd'hui et donnez à votre enfant la chance qu'il mérite pour une meilleure réinsertion sociale. Et tous les parents peuvent en profiter puisque nous proposons des formations spécialement conçues pour travailler avec des enfants autistes afin de leur assurer un suivi optimal. Rejoignez-nous dans ce voyage passionnant vers l'espoir et le progrès !

Contacts: +237 694296320 / 677191481