France :: Deces De Slim Pezin Epoux De Chantal Ayissi.

Le monde de la musique pleure aujourd’hui la perte du légendaire guitariste, Slim Pezin, décédé le 18 janvier 2024. Il était bien plus qu’un artiste, c’était une véritable icône dont la carrière a débuté à l’âge de 17 ans, marquant ainsi le début d’une belle carrière. Slim Pezin était le véritable ambassadeur de la musique française, ayant accompagné de grandes voix de la chanson française. En 1963, il a partagé la scène avec le chanteur Noël des Champs, et depuis lors, il a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire musicale de la France.

Il était un guitariste, un arrangeur, un producteur et un chef d’orchestre français de renom, ayant travaillé avec des légendes telles que Claude François, Michel Sardou, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Mylène Farmer. Slim Pezin était non seulement un musicien talentueux, mais aussi un homme ouvert à différentes influences musicales. Après avoir joué aux côtés des musiciens cubains de l’orchestre de Pérez Prado, il a commencé à collaborer avec des artistes africains, notamment Manu Dibango, à partir de 1965. De 1967 à 1971, il a été le guitariste attitré de Nino Ferrer et est devenu chef d’orchestre de Claude François en 1971. En 1971, il a fondé le groupe Voyage avec deux amis et collègues, une aventure musicale qui a duré jusqu’en 1982 et qui a valu au groupe deux albums disques d’or.

Sa renommée s’est également étendue à l’international, où il a eu l’opportunité de collaborer avec des légendes telles que Ray Charles et Tina Turner. Il a également composé des musiques de films, dont « Nos jours heureux » d’Éric Toledano et Olivier Nakache, ainsi que « Viva Cuba ». En plus de sa carrière musicale, Slim Pezin était un collectionneur passionné de guitares, de voitures et de matériel audio. Il était également un père de famille dévoué, ayant dix enfants. Les hommages affluent du monde entier depuis l’annonce de son décès. Slim Pezin était une fierté pour la musique française et au-delà. Sa musique a touché le cœur de nombreuses personnes et a marqué des générations entières. La France et le Cameroun ont perdu une belle âme, car Slim Pezin était marié à la talentueuse chanteuse camerounaise Chantal Ayissi.

Slim Pezin a collaboré avec des artistes et d’autres groupes du paysage musical sud-américain dont on ne pourrait tous les citer ici. C’est une carrière musicale fait de succès. Le talent du guitariste fait l’unanimité. Touché par l’âge, Slim Pezin était de moins en moins présent sur la scène musicale ces dernières années. Ses amis et collaborateurs saluent le départ d’un géant de la musique française. Beaucoup le connaissent comme quelqu’un de sérieux en communauté car, la musique était sa famille. C’est un homme qui se gardait de faire des commentaires négatifs contre quiconque. Il est venu d’une famille humble et il a gardé cette humilité des hommes exceptionnelles, qui ont compris que la vie c’est comme la musique, elle doit apporter la joie autour de nous. Il ne nous reste qu’à présenter notre sympathie à sa famille, en particulier sa talentueuse femme Chantal AYISSI , à ses enfants, à ses proches ainsi qu’à la corporation d’artistes si éprouvés. Slim Pezin est bien plus qu’une icône, il est une part inestimable de l’histoire de la musique française. Avec sa disparition, son œuvre devient un héritage précieux qui restera à jamais gravé dans l’histoire musicale de la France.