CAMEROUN :: Tests de la Covid-19 : l'hôpital Laquintinie de Douala débordé. :: CAMEROON

Étant la seule structure hospitalière de réalisation des tests du coronavirus pour les voyageurs, l'hôpital Laquintinie de Douala n'arrive plus à tenir le poids des demandeurs.

De plus en plus les voyageurs sont nombreux à rater leurs voyages à cause de ce précieux sésame.

C'est désormais un chemin de croix pour les usagers désirant quitter le Cameroun, obtenir les tests devient plus difficile que faire le trajet Akwa- Yassa en partir de 17h.

Rappelons que pour plusieurs pays, la validité de ces tests est de 72h à l'entrée de ces pays et le voyageur doit effectuer son test sous 48h avant son départ.

Lorsque l'hôpital Laquintinie, seul centre par ailleurs habilité à effectuer ces tests n'arrivent pas à respecter ces délais, le demandeur se voit simplement rater son voyage et doit payer des pénalités pour trouver une autre date de voyage et enfin reprendre les tests en espérant être livré à date cette fois-là.

Voilà une véritable gangrène qui a déjà mis plus d'un camerounais dans une situation inconfortable à la veille de son voyage dont le gouvernement devrait chercher à solutionner.

Vivement que le ministre de la santé publique s'y penche pour le bonheur des usagers.