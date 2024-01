Journée Du Secteur Privé Du Cameroun: Mtn Invité Par La Société Financière Internationale :: Cameroon

MTN Cameroon a participé à la journée du secteur privé au Cameroun organisée par la Société Financière Internationale (SFI) le 17 janvier 2024 à Douala, en présence d'Achille Bassilekin III, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat, du Co-Président du Groupement des entreprises du Cameroun (GECAM) Célestin Kamanou, du Vice-Président Régional de la SFI Sergio Pimenta et de plusieurs dirigeants du secteur privé.

Marie-Rose Daya, General Manager Customer Experience et Services a MTN Cameroon, a participé à une table ronde sur le thème : Accélérer la transformation digitale en mobilisant des solutions de financement adaptées pour le développement du secteur numérique.

Lors de son intervention, Marie-Rose a mis l'accent sur l'importance de certains acteurs clés et prérequis dans la transformation numérique du Cameroun :

La réglementation, qui est un acteur clé dans la réalisation de l'objectif de transformation numérique au Cameroun.

Des prix abordables pour les appareils électroniques, afin que chacun puisse bénéficier d'une vie moderne et connectée.

Le soutien des parties prenantes aux efforts des opérateurs pour fournir une connectivité de qualité aux communautés.

La participation de Marie-Rose à cette table ronde illustre une fois de plus l'engagement de MTN Cameroon à contribuer de manière significative à la transformation numérique du Cameroun.