Le Collectif "Les 100 papiers du CMR ": Lettre ouverte au Président de la République du Cameroun

Objet. Demande de nos CNI et passeports.

Monsieur le président, nous, membres du collectifs Les 100 papiers du CMR, entendu les camerounais non identifiables dans leur propre pays, venons par la présente vous signifier notre courroux à être des citoyens sans-papiers, et donc étrangers en terre camerounaise parce que nous ne disposons ni de nos cartes nationales d'identité ni de nos passeports alors même que nous nous sommes déjà acquittés des frais requis pour cela. Il y a plusieurs mois que nous menons une réflexion sur la situation, et on n’a pas eu d’autre solution que de vous faire parvenir nos intentions par cette lettre.

Lors d'une sortie télévisée il y a un an, le Délégué Général à la Sûreté Nationale tentait de rassurer les camerounais sur la disponibilité imminente du matériel pour lesdits documents. Jusqu'à ce jour, aucun changement n'est perceptible; et les pleures et les cris des Camerounais sont restés vains.

À l'occasion du COVID-19, plusieurs camerounais se sont retrouvés piégés au pays par ce même manque. Pire, le réseautage à ce sujet a pris du poil de la bête et si l'on ne débourse pas la somme de 300 000 à 500 000 FCFA pour avoir son passeport, on est prisonnier au pays et les opportunités nous échappent. Plusieurs camerounais à l’étranger ont perdu leur emploi faute de passeport, certains sont obligés de changer de nationalité parce que rester camerounais est devenu pour eux un fardeau. Ne parlons pas de ceux qui avaient un rêve d’aller poursuivre les études et trouver des opportunités d’affaire hors de notre pays.

Monsieur le président pour les cartes nationales d'identité, c'est pire. La majorité des camerounais en attente de leurs cartes d'identité disent être d'attente variant entre 1 et 5ans. Ils n’ont ni information ni autre cadre de recours que d’entendre la fameuse phrase ‘’ ce n’est pas sortie, on va proroger’’. Et la même équation de corruption permet aux plus nantis d'avoir leurs cartes d'identité dans le délai que permet leur fortune.

Ceux qui n'ont pas la même fortune et dont les récépissés n'ont plus d'espace pour recevoir des signatures que la loi n'autorise pas à plus de 3 reprises, sont condamnés à refaire et sombrer dans l'attente.

Parmi les conséquences fâcheuses de cette situation, nous sommes nombreux à ne plus pouvoir effectuer la moindre transaction financière officielle, à ne pas pouvoir renouveler le moindre contrat de travail, à ne pas saisir des opportunités incapable même de circuler librement d’une ville à l’autre… par manque de numéro de carte d'identité, à ne pas pouvoir présenter le moindre concours national, à avoir perdu nos boulots et à être en chômage dorénavant. Davantage, la moindre altercation avec la police nous vaut d'être inquiété et enfermé en cellule. Pour en sortir, les forces de l'ordre exigent des sommes qui valent 10 fois le prix d'une CNI. Nous sommes juste fatigués d’être des sans-papiers dans notre propre pays.

Monsieur le président , nous sommes dorénavant devant une situation telle que, ne pouvant plus travailler, fatigués des tracasseries et des humiliations, nous venons vous informer de notre intention de gagner la rue de façon permanente et exiger par-là que nos différents documents soient délivrés sans délais et que la durée de délivrance soit revue à 2 semaines à défaut de 3 jours comme dans les autres pays voisins.

De même, ces services savent la corruption qui a cours. Nous détenons des preuves qu'elles sont nombreuses et permettent aux agents des services qui délivrent ces documents de faire fortune. C'est donc dire que nous sommes déterminés à renouveler nos marches jusqu'à ce que soit mis fin à ce genre de comportements anti-républicains et que nous soit rendu la possibilité de justifier officiellement d'être camerounais par une CNI et donc de pouvoir voyager librement au Cameroun et hors du Cameroun avec nos CNI et passeports.

Recevez Monsieur le président de la république, l’expression de nos sincères sentiments républicains.

Pour le collectif des 100 papiers du CMR.

Le Bureau du collectif.

PORTE PAROLE : FOTSING Nzodjou

PORTE PAROLE Adjoint : Me ENAMA OLIVIER.

SECRÉTAIRE : TCHOSSIH FEZEU MITTERRAND

SECRÉTAIRE Adjoint : FOGANG NAMINI CYRILLE

COMMUNICATION. 1 - TANYU KUHNI DIEUDONNÉ

2- ZEBAZE DANIEL.

CONSEILLER : 1- TAKOUO YVES AIMÉ

2 - Djomgoue Franck Sthel.