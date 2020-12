CAMEROUN :: Tara fait son show à Douala :: CAMEROON

La mascotte du Chan qui a débuté sa tournée nationale dimanche dernier par Yaoundé était à Douala ce mardi 29 décembre où elle a effectué un tour de ville plutôt mouvementé.

C'est en sa qualité de président du comité de site de Douala que Samuel Dieudonné Ivaha Dinoua le gouverneur de la région du littoral a procédé au lancement ce mardi matin de la tournée locale de la Mascotte du Championnat d'Afrique des nations. Devant les autres membres du comité de site présents à ce lancement a tenu à donner le mot d'ordre afin que tout se passe dans des conditions idéales. Il dira donc à ce propos que ''Nous souhaitons que vous puissiez l’encadrer et que la population puisse sentir que le CHAN n’est plus une fiction, c’est une réalité et Tara est avec nous.”

Après le top départ donné par le numéro un de la région, le cortège de Tara s'est ébranlé dans les quartiers de la ville de Douala en passant par le pont Joss, le Carrefour ancien Dalip, avec un premier arrêt à la douche municipale d'Akwa pour une première communion Publique.

Tout au long du parcours, Tara a reçu l’adhésion du grand publique qui pour la circonstance pouvait bénéficier des gadgets de la compétition.

Dans les carrefours Ndokoti, Ange Raphaël et Bonassama, la mascotte TARA aura exposé ses talents de danseur au grand bonheur des populations sorties en masse pour admirer la célèbre mascotte qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive il y a encore quelques mois.

Il faut dire que Cette tournée de Tara la mascotte du CHAN est la confirmation de l’organisation du Chan par le Cameroun ; comme l’a dit Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, marquait également un coup de communication dans l’optique de susciter l’intérêt de la masse pour la réussite du dit rendez-vous.

Le Chan en lui-même est prévu du 16 Janvier au 07 Février 2020 et aura comptera parmi ses villes hôtes Douala avec ses 2 poules B et C basées à Japoma et Bepanda. Ce qui fait de Douala une ville référence pour ce rendez-vous.

Tara achèvera donc sa tournée ce Mercredi 30 Décembre 2020 avec les villes Limbe et Buea dans la région du Sud-ouest.