Demande d’ouverture d’une enquête sur la disparition d’un dossier à la Cour suprême du Cameroun :: CAMEROON

AFFAIRE SUCCESSION ONAMBELE contre OIL LYBIA/OLA EERGY, la COMICODI écrit au Ministre d’Etat, Ministre de la justice garde des sceaux

Monsieur le Ministre d’Etat,

Je sollicite à nouveau, votre intime permission, restant respectueux des formes et avec toutes les réserves nécessaires, pour éveiller votre attention sur la requête en assistance, reçue de la succession Onambelé, 677 574 542 / 699 884 084.

Cette succession est aujourd’hui privée des revenus locatifs auxquels elle a légitimement droit, et pour cause, le dossier de condamnation de la société OIL LYBIA devenue OLA ENERGYY, sise station-service du carrefour Nlonkak à Yaoundé.

Le dossier aurait disparu à la Cour suprême, et c’est pour cela que nous souhaitons que le Ministre d’Etat, diligente toute enquête appropriée. Il convient de signaler que la pratique des dossiers qui disparaissent parce qu’un justiciable veut se protéger ou se soustraire à ses obligations, est parfaitement établie dans les mœurs. Evidemment, les puissantes sociétés ont toujours les moyens de confisquer et les procédures et le destin de pauvres citoyens. A ce propos, il faudrait constater que le détournement des patrimoines des successions fait partie d’une autre pandémie.

Dans l’attente, acceptez, Excellence, l’assurance de notre haute considération./.