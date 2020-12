Le couple OKIGBO avait trois enfants. Cette nuit, le père de FAMILLE, le médecin OKIGBO, décide de mettre un terme aux jours de sa femme avant de se tuer à son tour, une balle dans la tête. Mme OKIGBO était, infirmière et le deux étaient originaires du Nigeria.



Cette tragédie vient une fois de plus gonfler le chiffre de ces hommes issus de la diaspora africaine aux USA qui au cours de cette décennie ont ôté la vie à leur épouse dans de circonstances on ne peut plus troublantes. Quels sont les motifs d'un tel acte ?

Nous y reviendrons