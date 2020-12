Sept membres d’un groupe de présumés voleurs de véhicules et autres matériels de luxe interpellés dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam, ont été libérés quelques heures après leur présentation au Procureur de la République de Bafoussam.

Mauvaise séquence pour la Délégation régionale de la sûreté nationale de la région de l’Ouest (Drsn). Après avoir mené une investigation ayant abouti à l’interpellation d’un gang spécialisé dans le vol de voitures de luxe, matériels informatiques et autres appareils de grande valeur, sur l’ensemble du territoire national.

Des présumés malfrats qui ont présentés à la presse le 17 décembre 2020, à Bafoussam, puis libérés une heure après leur présentation chez le procureur.

L’interpellation des présumés malfrats a été effectuée par la Brigade anti-criminalité du commissariat central de Bafoussam, chef lieux de la région de l'Ouest Cameroun.

L’opération menée dans la nuit du 2 au 3 décembre a permis de mettre la main sur le premier suspect dont l’exploitation a emmené à l’interpellation de trois autres présumés voleurs et cinq présumés receleurs. Interpellés dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam, les présumés ont été conduis au commissariat central de Bafoussam où ils sont passés aux aveux.

Mis au parfum, les victimes des vols et cambriolages déposent des plaintes au commissariat central de Bafoussam en date du 3 décembre 2020. Les plaintes déposées par les responsables des établissements Bell K. Auto, Adolphe Fokou et celui de la société Petrolium, Simon Kengne. Des entreprises qui réclament aux présumés cambrioleurs des préjudices évalués à 300 millions de Francs de matériels dérobés ainsi que des coupures de mille 300 Dollars et deux mille Euros dérobés chez l’une des victimes. Des forfaits reconnus par les présumés malfrats qui sont passés aux aveux.

«Méprise des instructions»

Présentés par devant le Procureur de la République, les présumés malfrats sont libérés moins de deux heures après. Des sources proches du cabinet du Procureur de la République prés les tribunaux de Grande instance de la Mifi et de Première instance de Bafoussam invoquent «une méprise dans l’application des instructions de la part de certains collaborateurs qui sont allés libérés les personnes interpellées par la Police.»

Les mêmes sources soutiennent que le Procureur de la République prés les tribunaux de Grande instance de la Mifi et de Première instance de Bafoussam expliquent que le magistrat Mekok Belinga Emerant Claude «Une fois mis au courant de la méprise a procéder au redéploiement de ses collaborateurs pour récupérer les personnes qui étaient sensées conduites en prison.» Un collaborateur du magistrat Mekok Belinga Emérant Claude soutient que «Le Procureur a immédiatement fait bouclé la ville mais seulement deux des neufs présumés ont rattrapés.»

Soupçons de pots-de-vins

L’affaire qui fait des émules dans les milieux des Forces de maintien de l’ordre et judiciaires laissent prospérer des soupçons des pots-de-vins. Interrogé à ce sujet, un collaborateur du magistrat indexé explique que «le Procureur n’a rien reçu de qui que ce soit.» Cette source invoque plutôt des rumeurs de négociations entre les victimes et les présumés malfrats.

Des présumés qui proposaient à chacune des victimes la somme de 10 millions de Francs Cfa en termes de réparation des préjudices. Des sommes qui auraient été proposées par l’un des présumés d’origine syrienne.

Au moment où nous terminions la rédaction de cet article, des sources policières et judiciaires indiquaient que la traque déclenchée dans l’optique de mettre la main sur les sept présumés en fuite n’a abouti à aucun résultat probant. Dans le même temps, les experts des procédures judiciaires expliquent que «le Code de procédure pénale ne laisse qu’une option au Procureur : celle d’engager des poursuites par citation directe à la requête du Procureur de la République.»