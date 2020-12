De son nom de naissance Mireille Françoise Ngo Mbilla Binam, Mireille réside en région parisienne, jeune Camerounaise, diplômé dans la vente et le conseil en habillement à l'école de mode du Mans, diplômé en conseillère en relation client à distance au Mans, exerce actuellement le métier de Personal shopper et blogueuse à ses temps de distraction.

Auparavant animatrice radio à la RTM ( Real time music) Douala Cameroun dans les années 2000 à 2004, présentatrice événementiel par la suite Mireille poursuis son cursus en animation à la radio RCF(Radio chrétienne française) au Mans. Mère de 03 enfants, nous sommes allés à sa rencontre.

Bonjour Mireille

Bonjour Hilaire SOPIE

Le coaching en habillement, d'où est venu cette idée d'apprendre à mieux faire son look ?

C'est le fruit d'une passion dès la tendre enfance et qui s'est transformé en métier d'où les formations suivies pour pouvoir acquérir les compétences et connaissances approfondies dans le relooking.

Depuis combien de temps ?

j'exerce de façon professionnelle depuis une dizaine d'années.

Paris étant la ville de la mode, n'avez vous pas du mal à trouver votre espace dans ce monde de la mode?

Paris étant une des capitales de la mode où on trouve un foisonnement de style de tendance de culture et donc il n'est pas aisé de se faire une place. Ceci étant grâce à ma ténacité et à ma passion pour la mode, j'ai pu développer mon concept et créer une communauté autour de moi. Dont je partage des conseils et astuces sur le relooking en habillement selon la morphologie de tout un chacun.

Est-ce que Mireille attire la foule autour d'elle ?

Mireille a su créer autour d'elle une communauté physique ( carnet d'adresse) et virtuelle ( à travers les réseaux sociaux), qui partage ses valeurs en habillement, grâce à ma touche personnelle qui est d'allier le relooking d'une façon décontractée et joviale.

En pleine pandémie, comment Mireille vie t'elle cette situation ?

Une situation compliquée. Le secteur de la mode à subi de conséquences néfastes de cette pandémie d'où une baisse d'activités. Qui néanmoins m'a poussé à me réorienter davantages dans les communications virtuelles d'où ma page ( Mireille Bellissima Blogueuse, mon profil Mireille Bellissima, Instagram, tik tok et ma chaine you tube).

Racontez nous votre journée type en cette période de pandémie.

En tant que mère d'enfants je m'occupe prioritairement des enfants, le matin quelques rendez-vous en visio- conférence, des repérages des lieux et recherches des tendances modes en vues de préparer le tournage du look du week-end hebdomadaire en collaboration avec l'émission "C'COMMENT ?" De Canal2 international Cameroun.

Avez-vous espoir en l'avenir ?

Évidemment qu'il faut donner un sens à sa vie. À savoir : partager des valeurs d'amour, de solidarité et le travail accompli. C'est en cela que Mireille tire sa force et son énergie avec ses beautés chéries.

Votre mot de fin

Je souhaite mes vœux les meilleurs en cette fin d'année à tout le monde, à mes beautés chéries en particulier.

Que cette pandémie du Covid-19 puisse être éradiquée et des solutions pour une paix durable dans mon pays le Cameroun.

Contact: +336 95 27 86 76

Propos recueillis par Hilaire SOPIE