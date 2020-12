LE 10 DÉCEMBRE DERNIER, LUXURY PLANE, ENTREPRISE D'AVIATION PRIVÉE, LEADER EN MATIÈRE DE LOCATION DE JET PRIVÉ S'EST ILLUSTRÉE PAR SA BRILLANTE ET REMARQUABLE PARTICIPATION À LA 6 ÈME ÉDITION DU FORUM INTERNATIONAL DU BUSINESS DE MAKUTANO AU CONGO KINSHASA. CETTE STRUCTURE QUI OCCUPE UNE PLACE DE CHOIX DANS LE PAYSAGE DE L'AVIATION A PROFITÉ DE CE GRAND RENDEZ-VOUS ENTREPRENEURIALE POUR NOUER DES PARTENARIATS DE HAUTE FACTURE EN PRÉSENCE DES PARTENAIRES DE POIDS VENUS DES QUATRE COINS DU MONDE.

Le paysage Africain de l'aviation a désormais une appellation " LUXURY PLANE. Structure d'aviation privée dont, la notoriété mondiale dans la météo de la location des jets privés ne fait plus l'ombre d'aucune contestation.

Par souci d'élargir davantage son champ d'action dans le climat des affaires, et d'établir les conventions avec d'autres structures, investisseurs et États, elle a participé le 10 décembre dernier, à l'hôtel Pullman de Kinshasa, à la Champions League économique des pays, des Hommes d'affaires et des multinationales qui, ce sont réunis autour du Forum International du business de MUTUKANO.

Profitant de la circonstance, la compagnie d'aviation privée, LUXURY PLANE, a réaffirmé face aux différents participants étatiques sa position de leader en

matière de location de jet privé dans la sous-région Afrique centrale, plus encore, dans beaucoup d'autres pays.

" nous sommes très heureux d'avoir participé ce prestigieux forum qui promeut l'entrepreneuriat. Au sortie de là, nous avions acté des partenariats d'affaires profitables pour notre structure qui est en pleine croissance. Nous avions par ailleurs échangé avec les autorités congolaises sur les procédures qui concouront à l'implémentation de LUXURY PLANE". A affirmé Mc Calvin Tjega CEO de LUXURY PLANE.

Les années à venir, les leaders de l'entreprise d'aviation privée, LUXURY PLANE entendent conquerir le monde entier à travers l'implémentation de plusieurs agences dans les capitales stratégiques.

Il est important de préciser que pour l'heure, la structure d'aviation privée LUXURY PLANE est partenaire affréteur de plusieurs sélections nationales de football Africaines et Européennes. À l'instar de la sélection du Bénin, du Lesotho et serait pour très bientôt, affréteur du club Mytique Paris Saint Germain (PSG).