L’électricien Eneo Cameroon vient de lancer un appel d’offres en vue de recruter une ou plusieurs entreprises pour ses prestations de transit.

Le cahier de charges indique que le transitaire aura pour mission d’organiser la réception, le passage en douane et l’enlèvement des arrivages au port d’entrée (port, aéroport ou frontière terrestre) en temps opportun, conformément aux instructions d’Eneo, et ayant recours aux procédures administratives et douanières en vigueur les plus sûres et économiques possible.

En outre, le transitaire procèdera à l’entreposage des arrivages pendant la période en douane ou, s’il y a lieu, après dédouanement, les tarifs et les procédures connexes. Il prendra également en charge la livraison des arrivages aux points indiqués par Eneo.

Étant donné que le transitaire aura à gérer de nombreux arrivages, il devra être en mesure de négocier et obtenir les meilleurs tarifs possible auprès des consignataires et prestataires de services en manutention, gardiennage, acconage et autres services connexes. Les offres des candidats doivent parvenir à l’énergéticien au plus tard le 24 décembre 2020.