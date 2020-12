LE PREMIER MINISTRE A FÉLICITÉ LE MINSEP ET LE MINHDU POUR LES INFRASTRUCTURES, RÉALISÉES A YAOUNDE, DOUALA ET LIMBÉ.

L'organisation du CHAN 2021 et de la CAN 2022 par le Cameroun, est pour le chef de l'État une préoccupation permanente. C'est pour se rassurer que tout est fin prêt, et trouver des solutions immédiates aux problèmes résiduels que le Premier Ministre Joseph Dion NGUTE sur très Hautes Instructions du Président de la République S.E Paul Biya, a fait le tour des infrastructures réalisées par le MINTP, le MINSEP, et le Minhdu dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé.

<< Je suis de l'opinion qui voudrait que les médias présentent au peuple Camerounais et au monde entier ce que le Chef de l'État a accompli en faveur secteur du sport au Cameroun>>. C'est avec une satisfaction perceptible que le Chef du gouvernement a fait cette déclaration à la presse au terme de sa visite de travail dans les 3 principales villes devant abriter le CHAN.

En réalité, dans le cadre des infrastructures réalisées en faveur de la CAN et du CHAN, seuls les voies d'accès, les parkings, l'éclairage, et l'aménagement de certains espaces urbains étaient accessibles visibles par les populations qui ont régulièrement exprimés leur gratitude et remercîments au chef de l'État, en témoignant de ce que ces travaux contribuent grandement à l'amélioration de la fluidité du trafic urbain autour des infrastructures devant abriter la CAN, mais aussi à la mobilité urbaines pour des nombres de voies construites dans les quartiers. A côté, des travaux de construction des stades avançaient à grand pas, et les infrastructures sportives réalisées ne sont pas des moindres .

A Yaoundé, Douala et Limbé, les travaux relevant du Minhdu impactant le CHAN sont exécutés quasiment à 100% à l’exception de nouvelles voies prescrites par la CAF dont l’accord de financement sur les économies des lignes MINHDU est attendu. Le Chef du gouvernement a personnellement félicité Célestine Ketcha Courtès pour la qualité des travaux le taux de réalisation, et les délais, avant d'instruire que des plans de circulation permettant de mettre a profit la voirie soient établis dans les différentes villes par les services compétents. L'ouverture provisoire de l'autoroute Yaoundé Nsimalen pour cette compétition s'inscrit parmi les actions fortes du Minhdu dans le cadre de l'exécution de son cahier de charge relatif à ces compétitions.

Balle au centre ...

« Ce que j'ai vu est formidable. Des infrastructures très moderne, très bien réalisées, et propres. Les stades sont extrêmement beaux et répondent aux standings de dernière génération. Le Cameroun est prêt »

Cette déclaration de Chief Dr Joseph Dion NGUTE, a permis de comprendre que le niveau d'avancement des travaux en ce qui concerne les stades et autres chantiers pilotés par le Minsep, réservent des surprises agréables. En réalité les infrastructures sportives sont prêtes pour accueillir le CHAN en janvier 2021, et seront encore plus prêtes pour la CAN. En dehors de quelques petits problèmes déjà sur la table de résolution, l'on peut dire sans risque de se tromper, comme l'a déclaré Célestine Ketcha Courtès que <<ce qui a été fait par le Chef de l'État pour le Chan et la CAN, permet au Cameroun de tutoyer les grandes nations, en qualité et quantité d'infrastructures sportives >>.

C'est avec un sentiment de satisfaction générale et un engagement de mobiliser les acteurs afin que les réserves soient levées, que le Chef du Gouvernement a bouclé cette visite de travail qui laisse place au jeu.