Après la promotion du tissu africain à travers la SMFASHION, d'Atlanta, Sylvie Dang MAKENDI, avec une tête bouillante, et malgré la pandémie du covid-19, nous revient avec son concept novateur Bio-Tiful.

De quoi s agit il exactement?

La SMfashion et le concept BIO- TITUL ont pour objectif de promovoir les valeurs Africaines . Le Projet Bio- Tiful qui signifie naturel et beau pour lequel nous travaillons en ce moment á pour objectif d'encourager les femmes de peau noire á garder leur couleur de peau naturelle et authentique .

Pourquoi vouloir promouvoir la femme authentique?

Beaucoup de femmes de couleur noire aujourdhui ont tendance á developer un complexe face aux femmes de couleur claires, le fleau prend de l'ampleur et ça pousse certaines femmes á se dénaturer á travers des products chimiqie qui ma foi sont très dangereux pour la santé.

Pourquoi cette envie à vouloir absolument changer sa couleur de peau?

On a parle plus haut d'un complexe , mais je dirai beaucoup de facteurs sont á l'origine de ce que j'appelle aujourdhui fleau social . Nous Avons d'abord cet aliénation sociale, qui á un moment donné, on a mis dans la tête des gens que le blanc est surperieur au noir et il fallait se mettre dans la peau du blanc pour être surperieur , cette frustration a amené beaucoup de noir á ne pas s'assumer plutôt á chercher á devenir comme le blanc .

Ce complexe d'inferiorité est á l'origine aujourdhui du manque d'estime de soi et des frustrations que ce soit chez les hommes ou encore chez les femmes. Beaucoup d'hommes aujourdhui préfèrent les femmes de couleur claires que celles de couleur noire consequences, les femmes vont utiliser des produits pour se décaper . Il ya egalement un probleme de suivisme dû á l'environment dans lequel on vit.

La pauvrete est egalement un autre facteur . La femme veut devenir brune pour attirer un grand nombre d'hommes pour se faire un peu de sous.

Pourquoi la majorité des femmes Africaines ne s'assument pas?

C'est le manque d'estime en soi. Elle ne mesurent pas la valeur qu' elles ont..

Elles se sentent moins belle et pensent qu'il faut être brune pour être belle.

Quelles sont les objectifs de "BIO-TIFUL"

First encourager les femmes á garder leur authencité si tu es né noire , garde ta peau noire , si tu es nee brune forcement tu n'as pas besoin d'ajouter les produits chimiques.

Nous organiserons des débats oú les femmes devront s'exprimer, donner des conseils comment entretenir sa peau sans toute foi l' agresser avec des produits chimiques.

Nous Avons comme supports des videos allant des plus jeunes comme en ce moments sur la page BIO-TIFUL vous allez constater que nous postons depuis un certains temps des videos des plus jeunes , en suite suivra les dames d'un certains âge, les hommes également qui vont nous faire des videos pour encourager leur femmes, leur enfants voir même leur maman á rester authentique.

Nous aurons egalement les videos de certaines artistes dames qui nous supportent dans le Projet.

Enfin nous travaillons avec des specialistes dans la productions des produits uniquement pour Les femmes qui veulent garder leur teint authentique mais les l'entretenir pour avoir un bon eclat ..

Est ce que autant, ce nouveau concept interpelle les femmes.

Curieusement oui contre toute entente je recois des tones de temoignages et de message tous les jours ,ce qui me boost d'advantage.

Jusqu'où souhaitez vous arriver avec votre vision.

C'est une vision á long terme, l'objectif ici est d'atteindre le maximum de personnes possible dans toutes les couches sociales afin d' éradiguer ce fléau, c'est pas evident, je suis conciente mais petit á petit nous y arriverons

Un mot pour celles qui sont restées authentiques

Je ne peu que leur dire bravo elle sont les veritable guerieres et je les encourage á rester ainsi.

Votre mot de fin

Je dirai aux femmes qui me liront de ne point changer pour devenir quelqu un autre. La peau noire est la plus jolie peau il sufit tout simplement l entrenir