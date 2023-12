Cameroun :: Où Sont Donc Passés Amougou Belinga Et Maxime Eko Eko ? :: Cameroon

Accusés dans l’assassinat du journaliste Martinez Zogo, Ils sont au centre d’une controverse qui a mis la République en émoi pendant le week-end dernier. Vraie ou fausse libération de ces deux personnalités ? La presse s’est livrée en rivalisant de titres. Ou sont passés les 2 principaux accusés ? Le peuple piaffe d’impatience.

« Justice délétère ». Retour sur la folle journée de vendredi et la remise en liberté avortée de Jean Pierre Amougou Belinga et Léopold Maxime Eko Eko. (Mutations Pp.5-7)



Que s’est-il donc passé ? Info Majeures parle d’« Imbroglio ». De fait et pour le journal, La Justice à la camerounaise a encore frappé fort, confusion totale autour de ce dossier ultrasensible. En effet, dans la journée du 1er décembre 2023, une ordonnance qui aurait été prise par le juge d’instruction du Tribunal militaire, en circulation sur les réseaux sociaux, demande la libération provisoire de deux des principaux accusés, Jean Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko Eko. Coup de théâtre en début de soirée, toujours via les réseaux sociaux, un document portant la signature du Juge d’instruction indique que l’ordonnance demandant la libération était faux…

Le journal L’Indépendant est allé dans un titre commenté pour estimer qu’ils sont « Libres derrière les barreaux ». L’ordonnance de mise en liberté du Commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko Eko et de l’homme d’affaire Jean Pierre Amougou Belinga, a été contredite par une autre sortie du juge d’instruction manifestement pris entre l’enclume d’une Justice impartiale et le marteau des pressions politiques. Le quotidien Mutations parle d’une « Justice délétère ». Et revient sur la folle journée de vendredi et la remise en liberté avortée de Jean Pierre Amougou Belinga et Léopold Maxime Eko Eko.

Ailleurs, à l’Assemblée Nationale, le temps est à la Défense des enveloppes budgétaires. Cameroon Tribune parle de « Le grand oral ». Les membres du gouvernement défilent devant la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée nationale depuis vendredi dernier à l’effet de présenter et défendre leurs feuilles de route pour l’année 2024 et les ressources nécessaires. Les différents projets sont articulés autour d’une enveloppe globale de 6740, 1 milliards F.



Au sujet de la Route N’Gaoundéré-Garoua, le journal Reperes écrit que « Nganou Djoumessi nargue Paul Biya ». Le ministre des Travaux publics refuse d’attribuer les travaux de réhabilitation de cet important axe routier de 242km à l’entreprise portugaise Mota Engil pour un montant de 282,7 milliards FCFA. Il rejette ainsi les instructions du chef de l’Etat, à lui répercutées par courrier le 31 octobre 2023, par le secrétaire général de la présidence de la République.