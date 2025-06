MONDE ENTIER :: La Fondation Meridianbet célèbre 5 ans de soutien aux bourses d'études :: WORLD

Pour la cinquième année consécutive, la Fondation Meridianbet, qui fait partie du groupe Golden Matrix (NASDAQ : GMGI), a fièrement poursuivi son initiative mondiale de bourses d'études, offrant un soutien académique à long terme et des opportunités professionnelles aux étudiants des 17 marchés où Meridianbet est présent.

Cette étape importante est plus qu'un simple anniversaire d'entreprise : elle reflète un engagement durable et évolutif en faveur de l'éducation, pilier stratégique du programme ESG de la société.

Alors que l'économie numérique redéfinit les compétences et les opportunités, Meridianbet continue d'investir dans les ressources humaines.

Donner les moyens aux futurs leaders grâce à un soutien qui va au-delà de l'aide financière

La bourse Meridianbet Foundation Scholarship vise à reconnaître le potentiel, récompenser le dévouement et préparer les jeunes à un avenir qui exige adaptabilité, créativité et maîtrise du numérique. Le programme offre :

- Un soutien financier significatif pour éliminer les obstacles à la réussite scolaire

- Une expérience pratique du secteur pour combler le fossé entre les salles de classe et le marché du travail

Le programme éducatif offre des connaissances clés :

Marketing numérique et acquisition d'utilisateurs

Développement de jeux et gamification

Intelligence artificielle et modélisation prédictive

Rapports ESG et alignement réglementaire

Ressources humaines et développement organisationnel

Bien plus que de simples bourses financières ponctuelles, ces programmes sont des parcours structurés qui aident à transformer les promesses académiques en succès durables dans le monde réel.

L'empreinte véritablement mondiale de Meridianbet

En 2024-2025, le programme de bourses s'est étendu à l'Europe, à l'Afrique et à l'Amérique latine, avec des boursiers provenant de villes aussi diverses que Belgrade, Bogotá, Lagos, Lima et Nairobi. Dans chaque territoire, le programme est adapté aux systèmes universitaires locaux tout en offrant un soutien pertinent à l'échelle mondiale.

En travaillant en étroite collaboration avec les universités locales, les écoles techniques et les organisations communautaires, la Fondation Meridianbet veille à ce que la bourse soit non seulement pertinente, mais aussi efficace.

Quand le talent académique rencontre la responsabilité civique

Au-delà de l'excellence académique, Meridianbet soutient les étudiants qui font preuve de leadership au sein de leur communauté. Les boursiers participent régulièrement à des initiatives civiques et axées sur le développement durable, notamment :

Végétalisation urbaine et rénovation des espaces publics

Campagnes de recyclage du plastique

Soutien aux ONG locales qui viennent en aide aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées

Participation à des campagnes telles que « Stop à la violence contre les femmes » et à des programmes sportifs inclusifs

Ces engagements renforcent la conviction de l'entreprise selon laquelle l'éducation n'est pas seulement un avantage privé, mais aussi une responsabilité publique. Le programme est conforme aux ODD 4 (Éducation de qualité) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) des Nations unies.

Meridianbet est également membre de l'initiative du Pacte mondial des Nations unies.

Combler le fossé entre l'éducation et l'économie numérique

En tant qu'entreprise technologique, Meridianbet reconnaît le fossé grandissant entre l'éducation traditionnelle et les exigences en constante évolution de l'économie numérique. C'est pourquoi la bourse va au-delà du simple financement : elle met activement en relation les étudiants avec les équipes internes de l'entreprise, leur permettant ainsi de découvrir des environnements professionnels réels, des projets et des programmes de mentorat.

Que ce soit dans le domaine de l'IA, du marketing, de la conformité ou de l'expérience client, les étudiants acquièrent une connaissance réelle des parcours professionnels dans les jeux, la fintech et les infrastructures numériques, des domaines qui devraient dominer l'emploi mondial dans les décennies à venir.

Un modèle de RSE évolutif fondé sur un impact réel

Le programme de bourses est l'une des initiatives phares du cadre plus large de Meridianbet en matière de RSE et d'ESG. Rien qu'en 2024, la société a réalisé :

293 actions structurées en matière de RSE

5 027 heures d'engagement communautaire menées par les employés

18 004 bénéficiaires directs et indirects

Des dizaines d'initiatives axées sur l'éducation, notamment des aides aux frais de scolarité et des dons d'infrastructures scolaires

À propos de Meridianbet

Fondé en 2001 et faisant partie du groupe Golden Matrix (NASDAQ : GMGI), Meridianbet est un groupe bien établi dans le domaine des paris sportifs et des jeux d'argent en ligne, présent dans 17 juridictions réglementées en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Son modèle commercial repose sur une technologie propriétaire, des systèmes évolutifs et une approche omnicanale couvrant les plateformes de vente au détail, de bureau et mobiles. Le groupe s'engage à avoir un impact social mesurable sur l'ensemble de son empreinte opérationnelle, en alignant ses initiatives sur les objectifs de développement durable des Nations unies.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : ir.meridianbet.com