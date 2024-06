CAMEROUN :: Peur du Régime du Renouveau : Les Manœuvres Politiques face aux Élections Présidentielles de 2025 :: CAMEROON

Lorsque l’on observe le banditisme politique dont font preuve les dirigeants de notre pays, il est évident que ce comportement est alimenté par la peur du régime du renouveau d’être remplacé par un gouvernement plus compétent. Cette crainte découle de la conscience qu’ils ont échoué lamentablement, dilapidant et bradant les richesses nationales qu’ils ont traitées comme leur propriété privée. Ils sont conscients du mal qu’ils ont infligé et savent que les citoyens en sont pleinement conscients, avec une sanction qui ne se fera pas attendre lors des élections de 2025.

La Crainte de l’Inconnu en 2025

Les dirigeants actuels sont d’autant plus effrayés car ils ne peuvent présenter qu'un candidat unique, âgé de 91 ans aujourd'hui, qui aura 92 ans en 2025. La question de l'âge sera inévitablement soulevée lors des prochaines élections présidentielles. En réponse à cette menace, ils utilisent l'intimidation. Les infiltrations dans les partis d'opposition et les menaces contre les appels à l’inscription sur les listes électorales en sont des exemples flagrants.

Manœuvres Législatives et Exclusions Politiques

Un projet de loi visant à exclure des leaders politiques comme Cabral Libii et Maurice Kamto serait actuellement en discussion parmi les parlementaires. De plus, il est question d’organiser les présidentielles avant le double scrutin municipal et législatif pour des raisons similaires. Ces actions sont perçues comme des tentatives de conservation du pouvoir par la peur et l’intimidation. Si ce n’est pas la peur, qu’est-ce donc ?

Les Dissensions Internes et la Survie Politique

Entre les dirigeants du RDPC, ce n’est pas le parfait amour. Si ce parti a survécu jusqu'à maintenant, c’est grâce à une certaine protection divine, selon certains. Personne au sein de ce parti n’accepterait l'investiture d’un autre candidat à moins que leur "dieu" ne propose son fils "jésus" comme candidat, ce qui contredirait les ambitions des autres prétendants ambitieux de cette histoire.

L’Appel à l’Unité de l’Opposition en 2025

Chers frères et sœurs, en 2025, nous devons voter pour n'importe qui sauf le RDPC. Ce parti est un échec retentissant. Je propose à l’opposition, dans le cas où le projet de loi visant à exclure certains leaders politiques devenait réalité, de se rallier autour d’un leader politique de poids qui ne serait pas concerné. Il est crucial que l'opposition mette de côté ses ambitions individuelles pour se concentrer sur le sauvetage et la survie de notre cher pays. Cette situation exigera une sincérité et une unité de leur part.

Le régime du renouveau est en proie à la peur d’un changement radical qui pourrait survenir lors des élections présidentielles de 2025. Les manœuvres politiques actuelles montrent clairement une tentative de conservation du pouvoir par des moyens discutables. Pour le bien de notre nation, il est impératif que l’opposition s'unisse autour d’un leader capable de mener à bien cette transition. Les électeurs doivent rester vigilants et déterminés à apporter le changement nécessaire.