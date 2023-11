Cameroun :: La Chambre De Commerce Électronique Et L'économie Numérique Sensibilise Les Acteurs Du E-Commerce :: Cameroon

C'est à la faveur de la troisième édition de la Journée Nationale du Commerce Électronique ( JNCE) que célèbre le Cameroun ce 28 novembre. C'est à travers un séminaire de sensibilisation et d'imprégnation mis sur pied par la Chambre de Commerce Électronique et de l'Économie Numérique sur les opportunités de faire du E-commerce au Cameroun un levier de développement.

Rappelons le , ces 3 derniers décennies le Cameroun a connu une croissance exponentielle dans le secteur du E- commerce, plus de 30% selon les chiffres de l'Institut Nationale de la Statistique ce qui a boosté un intérêt pour la population dont les produits far de transaction en ligne sont constitués de «smartphones, vêtements, accessoires électroniques» dominant ainsi le marché avec plus de 70 % des parts de ce business. Il est donc plus urgent que L' État camerounais et les Acteurs du secteur prennent conscience des enjeux lié au commerce électronique.

«Des enjeux d'usage problématique , et épistémologique» Comme l'a précisé le Professeur MESSANGA NYANNDING modérateur mandaté par le Cabinet Civil de la Présidence de la République du Cameroun pour conduire ces échanges tenues ce 28 novembre à l'Hôtel la Falaise Yaoundé.

Il faudrait en amont identifier les acteurs du commerce électronique afin de développer ce secteur ( Acteurs Étatiques, Providence, Acteurs non Étatiques).

Les débuts de l'économie numérique au Cameroun émanent avec la station Terrienne de Zamegwoé , Intelcam .

En effet, l'écosystème du commerce électronique prend en compte les Banques, l'ART, L' ANTIC, la logistique, ENEO, le Ministère des Postes et Télécommunications qui malheureusement ont bravés de leurs abscences lors de ce séminaire à leurs dédiées .

Rappelons que le thème de cette troisième édition de la Journée Nationale du Commerce Électronique porte sur:« les défis de la transformation digitale du secteur bancaire et financier au Cameroun», pour le président de la Chambre de Commerce Électronique et de l'Économie Numérique le Dr Paul César NJIKAM, «les Banques ont intérêt à s'arrimer aux nouvelles technologies pour une concrétisation des directives gouvernementales en ce qui concerne l'utilisation du numérique , la dématérialisation pour emmener les gains dans les entreprises , afin de favoriser la productivité» souligne t-il .

La chute de CAMPOST , Express Union laissant place à Orange Money , MTN Mobile Money nous interpelle à plus d'un titre, avec le départ de l'entreprise JUMIA qui était leader dans le commerce électronique au Cameroun.

Au terme de ce séminaire très enrichissant en échanges et en recommandations prêt de deux heures auxquels appris part CAMTEL , le Ministère de l'Économie ces recommandations ont été formulés :dès janvier 2024 la Chambre de Commerce intensifiera des séminaires de sensibilisation des cadres dans le secteur du commerce électronique, enregistrement des Star up , mécènes pour une meilleur facilitation du désenclavement numérique, afin de faire du marketing digitale un levier de croissance de lutte contre le chômage.