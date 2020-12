Cameroun - Selon des informations parvenues à l'instant même de sources bien renseignées de camer.be, un train marchandises en provenance de Yaoundé s’est renversé au niveau du tunnel de Souhè dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020.



Sur les images de l’accident qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux, l’on voit des wagons détachés et renversés dans un ravin.

Toujours selon nos sources, les équipes de Camrail, sont sur le terrain depuis ce matin, pour constater les dégâts. Le trafic entre Yaoundé et Douala demeure interrompu.

Aucune perte en vie humaine n'est enregistré. Néanmoins plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Entre autres, on peut citer l'obstruction de la voie ferrée délabrée et certains wagons endommagés. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Le dernier drame d’Eseka remonte au 21 octobre 2016. A cette époque, un déraillement était survenu à 13 h 30, près de la gare d’Éséka sur la ligne de Douala à Yaoundé à Éséka au Cameroun. L’accident avait fait 79 morts et 551 blessés. Nous y reviendrons...