Cameroun :: Le Calvaire Des Lions A Benghazi : Ne Surtout Pas Céder A La Provocation :: Cameroon

Tous les envoyés spéciaux qui ont accompagné les Lions Indomptables à l'expédition de Benghazi ont décrit le chemin de croix qu'a subi l'équipe du Cameroun en Libye. De l'eau et l'électricité coupées à l'hôtel aux provocations de toutes sortes, en passant par les faisceaux lasers utilisés sur le terrain pour déstabiliser nos joueurs.

La tentation pourrait être grande de dire, on va leur rendre ça au retour. Mais ce serait un mauvaise idée. D'abord parce que c'est à l'instance organisatrice, la FIFA de prendre des mesures. Et puis, il faut garder le sang froid et être stratégique. Le fait pour le Sénégal d'avoir répondu à l'Egypte en utilisant des faisceaux lasers lors du dernier tout qualificatif pour la coupe du monde au Qatar lui a couté 160.000 euros d'amande.

Et puis, quand on est les Lions Indomptables et qu'on est sur de sa force, on ne répond pas aux provocations. On répond sur le terrain, en marchant sur l'adversaire, au propre comme au figuré, physiquement, techniquement et tactiquement. En 200, on a joué en Libye. Les chaises ont volé sur l'aire de jeu. Patrick Mboma et ses camarades ont répondu par 3-0. En 1989, quand on est allé à El Mensah à Tunis, les provocations étaient nombreuses. Sur le stade, Omam-Biyik a éteint les cris de singe à la 15e minute.

Que ce soit à Kenitra en 1981, à Casablanca en 1988, ou à Blida en 2021, on se comporte en patron, et on laisse les provocations aux faibles. Et puis, les abrutis sont toujours une minorité. La preuve, la photo que j'utilise pour illustrer cet article m'a été envoyée par un ami libyen.