La jeune styliste-modéliste Camerounaise et promotrice de la marque de vêtements qui porte son nom imprime sa griffe dans l'univers de la mode en Belgique.

Dans l'univers de la mode en Belgique, il faut désormais compter avec la styliste Camerounaise Nelly Samen. La jeune styliste au doigté affiné a lancé en 2019 sa marque de vêtements. Baptisée "Samen", la ligne de vêtements qui a tout juste un an, connaît un succès remarquable. Pourtant, ce n'est que depuis 2016 que la jeune femme qui vit et travaille à Liège manie ciseaux, tissus, aiguilles et autres matériaux. Trois ans après avoir embrassé ce domaine de manière professionnelle, Nelly décide de lancer la ligne " Samen", entendez enfant étincelant dans sa langue maternelle, comme elle-même le révèle. Et ce n'est pas un vain mot. Les vêtements de la marque vous tapent tout de suite dans l'oeil au premier regard. Elle est chic et élégante. Originale et authentique. Bref une marque assez classe.

La preuve, à chaque fois que Nelly poste une de ses photos vêtue de l'une de ses créations sur les réseaux sociaux, la toile s'enflamme. Puisque très souvent, elle joue le mannequin pour sa marque. Une marque de luxe comme elle la présente et qui se veut d'après elle, culturelle et contemporaine à la fois. Bien qu'elle fasse ses premiers pas dans le monde de la mode, sa passion pour ce domaine de l'art par contre, ne date pas d'aujourd'hui. Mais remonte à son enfance quand elle etait encore au Cameroun. A cette époque, grâce à l'activité qu'exerce sa maman, Nelly grandit dans le monde du vestimentaire.

Trophées

Car sa maman importait les vêtements de la Chine pour les commercialiser ici. Au fil des années, Nelly en sait de plus en plus sur les étoffes, les matières et autres qui touchent au vêtement. Malgré la passion qui naît et son envie d'en savoir plus sur cet art, Nelly poursuit ses études jusqu'à l'Université, avant de s'envoler plus tard pour l'Europe poursuivre son cursus académique. Mais contre toute attente, la jeune créatrice de mode décide d'y mettre un terme et de suivre sa passion qui est la mode. Et c'est par un blog qu'elle commence. Un blog autour duquel se construit une belle communauté d'amoureux de la mode. Ses conseils vestimentaires sont sollicités et appréciés de beaucoup.

Aujourd'hui, la styliste veut conquérir l'Europe entière avec ses créations. Son pays d'origine n'est pas en reste. Celle qui a déjà collaboré avec quelques grands noms de la mode et du design entend organiser un défilé au Cameroun. «J’envisage une exposition au Cameroun dans les prochains mois, question de promouvoir mes oeuvres auprès de mes compatriotes», déclare Nelly Samen dans un tweet.

Celle qui est aussi conseillère en image a à son actif déjà, le Trophée du mérite féminin en Belgique, catégorie Mode (2017), le Trophée du leadership féminin dans le Benelux, dans la catégorie Mode et plus récemment, en 2020, le Prix de félicitions en tant que meilleure marque par la plateforme commerciale Afrikrea. Sa marque est reconnaissable par un petit crocodile sur la lettre S.