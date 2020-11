Après les diocèses de Nkongsamba et Obala, c’est au tour de l’évêque de Doume dans la région de l’Est d’interdire ce vaccin. Selon nos confrères du quotidien Le Messager de ce 23 novembre 2020, «Monseigneur Jan Ozga s’appuie sur les réflexions menées sur ledit vaccin par la Conférence épiscopale nationale pendant la 45è assemblée plénière des évêques du Cameroun.

Le prélat dit avoir pris acte du caractère «extrêmement délicat» du projet du gouvernement d’introduire dans son programme élargi de vaccination du Gardasil pour les filles de neuf à treize ans. L’évêque recommande de n’admettre aucune équipe médicale pour ce vaccin».

En rappel, au cours de la 45ème Assemblée plénière des évêques du Cameroun, tenue du 03 au 06 novembre 2020 à Yaoundé, le président de la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun, Mgr Abraham Kome, avait exprimé les doutes du clergé et exigé des études plus approfondies sur le vaccin. L’association «Musulmans pour la coopération et le développement (MCD), avait également rejeté ce vaccin.