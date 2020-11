A Monsieur le Docteur Guy Sandjon, Président de l’Ordre national des Médecins

Objet : Demande d’ouverture d’une enquête suite au décès de dame Money Ekwe le 15 novembre 2020 à la clinique de Bali à Douala- Cameroun

Monsieur le Président,

En vous renouvelant ma profonde considération ainsi que mes encouragements, je me fais le devoir de solliciter votre saine attention, à l’effet d’ouvrir une enquête sur le décès le 15 novembre 2020 à la clinique de Bali de Douala, d’une jeune maman de 37 ans, Money Ekwe.

En effet selon les déclarations de la famille de la défunte qui s’est confiée au quotidien « Le Messager » du 20 novembre 2020, une grave négligence médicale serait l’origine du décès.

Je me permets d’interpeller votre libre conscience, sur la répétition de tels incidents dans les formations sanitaires, aussi bien privées que publiques, impliquant régulièrement des femmes en processus d’accouchement, et mettant à chaque fois en cause la déontologie médicale.

A ce propos il ne nous souvient pas que des rappels à l’ordre efficaces assorties des sanctions appropriées, aient été mises en exergue à ce jour, y compris dans des cas d’une flagrance avérée.

Aussi, c’est avec empressement et pression légitimes, que restant dans l’impatiente attente, je fonde des espoirs sur votre très prochaine et très urgente réaction.

Citoyennement et fraternellement

J.C. SHANDA TONME

Copie :

- MINSANTE

- MINJUSTICE