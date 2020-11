Après la victoire contre le Mozambique (0-2), les Lions Indomptables du Cameroun sont bloqués à Maputo en Mozambique à cause d'un problème de carburant

Vainqueur du Mozambique (4-1) à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Cameroun l’a emporté une fois de plus hier lundi (2-0) et reste leader du groupe F.

Juste à la fin du match d'hier, après un tour à leur hotel et leur préparation pour le retour au Cameroun, toute l'équipe complète et son staff se sont présentés à l’aéroport pour les formalités d’embarquement en direction de Douala. A la grande surprise de tous, ils n’ont pas pu voyager à cause d'un problème de carburant de l'avion de Camair-Co qui devait les transporter pour le Cameroun.

«Il était en effet convenu que la compagnie nationale paie le carburant par virement avant son décollage de Douala pour aller récupérer les joueurs. Sauf que cette opération n’a pas été réalisée et une fois sur place, ils ont évoqué la possibilité de payer en cash, ce que leurs homologues des aéroports à Maputo ont refusé. Face à ce blocus, un joueur de la sélection nationale a proposé de payer avec sa carte de crédit, mais une fois de plus, la proposition va être rejetée. Une troisième option activée par le vice-président de la FECAFOOT, Joshua Osih depuis le Cameroun où il se trouve, puisqu’il est du milieu aéronautique, de payer par système, et une fois plus, refus des Mozambicains…», raconte le journaliste Martin Camus Mimb, généralement bien informé au sujet de l’équipe du Cameroun.

Camair-co est donc dos au mur à Maputo, et cette situation pourrait perturber certains de ses vols locaux », conclut le média.

Le vol retour est prévu ce jour. L'on espère que cette fois ci serait la bonne nous a confié un membre du staff des Lions Indomptables du Cameroun