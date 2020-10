Un individu non identifié exerçant comme moto taximan sur la route de Japoma et ses environs a été découvert mort vers 11h ce matin, ligoté avec des blessures et abandonné dans un champ juste en face du cimetière Emanguè en allant vers l'école Charlemagne.

D'après ses collègues c'est un vol de moto qui s'est achevé ainsi, déjà que le tronçon en question est reconnu risqué. À 12h30, heures à laquelle notre informateur quittait les lieux aucuns services de police, ni de gendarmerie ou encore moins des pompiers n'étaient sur les lieux.