Comme les bébés assassinés froidement aux dos de leurs mamans au Nord Cameroun ainsi que leurs mamans, comme les enfants massacrés à Ngarbuh et des femmes décapités dans le NOSO, le monde entier vient d’être de nouveau témoin d’un autre massacre d’enfants à KUMBA, dans le Sud-Ouest du Cameroun. Ajouter à cet acte odieux, la fuite en avant du régime dictatorial du président illégitime Paul Biya, pondant des communiqués pour attribuer ce massacre aux séparatistes du NOSO (Nord-Ouest et Sud-Ouest) sans enquête préalable comme s’il avait tout planifié. De même que mettant la pression sur des pseudo opposants ou opposants fabriqués à leur suivre aveuglement dans leur quête de désigner le bouc émissaire sans enquête préalable.

Le Cameroon Coalition for Change Canada (CCC) condamne avec la plus ferme énergie cette autre tuerie de masse d’enfants innocents, et attribue au président illégitime Paul Biya et son régime dictatorial la responsabilité de ce drame effroyable, puisqu’ils ont toujours refusé, sans aucune raison et malgré les appels et les pressions nationales et internationales, d’organiser un dialogue direct, franc et sincère avec les séparatistes pour mettre fin à cette sale guerre inutile.

Le Cameroon Coalition for Change Canada appelle la communauté internationale à témoin et sollicite l’intervention de l’ONU, de l’Union Africaine (UA), de la Croix Rouge et de l’Unicef et autres, afin que des enquêtes soient menées de façon impartiale et objective, et que les coupables soient traduits devant les juridictions internationales.

Le Cameroon Coalition for Change Canada rappelle que cette guerre déclenchée par le président illégitime Paul Biya et son régime, qui est entrée dans sa quatrième année, a déjà fait plus de 15.000 morts et plus de 1 000 000 de déplacés internes et externes, auxquels il faut ajouter des centaines de villages incendiés, l’éducation mise à l’arrêt et l’économie en ruine.

Le Cameroon Coalition for Change Canada se tient aux côtés du peuple Camerounais meurtri par cette dictature quarantenaire et va-t-en-guerre du président illégitime Paul Biya, réaffirme la modification de la forme de l’état pour un État fédéral à l’exemple du Nigéria pour résoudre ce conflit sanglant et promet d’apporter des soutiens multiformes aux familles si durement touchées.

Fait à Montréal le 26 octobre 2020

Ont signé :

- Toutes les organisations de la communauté camerounaise du Canada regroupées au sein du CCC Canada et tous les Canadiens d’origine camerounaise