La Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) condamne fermement et sans réserve l’effroyable massacre des enfants survenu dans l’enceinte de l'école Mother Francisca International Bilingual School, ce 24 octobre 2020 à Kumba.

Il est totalement inadmissible et intolérable qu’en quête du savoir, les enfants se trouvent piégés dans cette guerre fratricide. L’école est un sanctuaire et aucun de nos enfants ne devrait mourir en s’y rendant.

Après Ngarbuh, voici maintenant Kumba : Trop c’est trop. Cette guerre ne se justifie pas!!

La Cameroon Patriotic Diaspora exige une commission d’enquête indépendante pour faire la lumière sur tous les crimes abominables comme ceux de Kumba et de Ngarbuh, et en déterminer les auteurs afin que justice soit faite. En effet, l'impunité n'est pas une option, et tous les auteurs et commanditaires de crimes dans cette guerre, quelque soit leur camp, doivent en répondre devant la justice.

La Cameroon Patriotic Diaspora appelle encore une fois à un cessez-le-feu immédiat et interpelle toutes les forces vives de la Nation pour forcer par tous les moyens ce cessez-le-feu entre les groupes armés cessessionnistes et les forces de défenses du Cameroun.

La Cameroon Patriotic Diaspora rappelle sa vision d'un dialogue inclusif impliquant toutes les forces vives du Cameroun, en vue d'examiner les différentes crises culturelles, sanitaires, politiques, économiques sociales et sécuritaires que traverse notre pays en ce moment.

La Cameroon Patriotic Diaspora adresse ses condoléances à toutes les familles durement éprouvées et s’incline devant la mémoire de ces six enfants et de tous nos compatriotes qui ont perdu la vie dans cette sale guerre.

Fait à Munich le 25/10/2020

Pour le CPD,

Dr Etah Ewane

Coordinateur

Contacts: camerdiasporaforum2017@gmail.com | Tel: +32 466 35 00 22|+ 49 176 80 56 75 71