La société brassicole a présenté au cours d'une cérémonie solennelle les jeunes étudiantes qui ont été sélectionnées pour faire partie de la cuvée 2020 des stages offerts par elle.

''A Guinness Cameroun, nous pensons que le succès ne se définit pas seulement en terme de performance économique. On réfléchit sur l'impact social Positif qu'on peut avoir'' ces mots d'Hervé Ngamaléu yossa le directeur des ressources humaines de Diageo Cameroun expliquent à eux seuls la raison de cette politique plutôt novatrice de Guinness Cameroun qui consiste désormais a donner la part belle aux jeunes filles étudiantes en ce qui concerne leur programme de stage.

Elles sont donc 25 étudiantes issues des institutions universitaires camerounaises (polytech de Yaoundé, IUT de Douala, ENSET de ngaoundere et Ucac Ucam) qui constituent le premier groupe d'étudiantes sélectionnées par Guinness Cameroun.

Guinness Cameroun, qui fête cette année son 50eme anniversaire, a toujours ouvert ses portes aux jeunes étudiants des universités camerounaises et a ainsi contribué à la formation de milliers d'entre eux. La spécificité de ce nouveau partenariat que Guinness Cameroun entame en cette fin d'année est qu'il s'inscrit dans le cadre du programme d'inclusion et de diversité mis en place par le top management, avec en bonne placeen la promotion et la valorisation des femmes dans les professions industrielles. L'un des moyens choisis par Guinness Cameroun est donc de lancer un programme de stages exclusivement destiné aux meilleures étudiantes des universités techniques du Cameroun. L' ambition étant ici de réduire l'écart qui existe en termes de talents féminins dans le domaine de l'industrie.

Il faut dire que le constat fait selon lequel sur les 400 employés que comptent Guinness Cameroun seuls 25% sont des femmes et Quand on va au niveau de la production,on se retrouve à 12 %. Il est clair qu'il se passe quelque chose entre le moment où les jeunes filles terminent leurs études et leur insertion professionnelle car après avoir visité quatre universités de plus de 10.000 étudiants, 40% de ces étudiants sont des femmes. Le programme qui est officiellement lancé va donc contribuer à réduire ce gap pour aller dans le sens de la nouvelle politique de Guinness Cameroun qui est de donner une place choix aux femmes industrielles.

Les étudiantes choisies sur la seule base de leur mérite présentes a cette cérémonie ont reçu des mains des responsables de Guinness Cameroun des kits d'équipements de protection individuelle afin d'être conformes aux normes du travail en milieu industriel.

Notons que Guinness Cameroun prévoit par ailleurs de signer une autre vague de partenariats le trimestre prochain cette fois avec des écoles de commerces et de gestion sur l’étendue du territoire.