C’est plutôt un derby Espanique très attendu. A l’occasion, Startimes veut faire vivre les émotions de ses téléspectateurs, amoureux de la balle ronde.

El Clásico fait partie des matchs les plus attendus des fans de football. FC Barcelone contre Real Madrid, difficile de faire mieux que ce choc des titans espagnols qui se jouera ce Samedi 24 Octobre au Camp Nou de Barcelone.

StarTimes Cameroun organise à cette occasion la projection dudit match dans la ville de Douala. Dénommé le StarTimes Football Chill, cet événement réunira l’ensemble des abonnés et des partenaires de l’opérateur de télévision numérique.

Hervé Fabien Mabom, Manager Marketing et Communication « Nous souhaitons offrir une expérience unique et exaltante à tous ceux qui seront des nôtres. En plus de la projection de la rencontre sur grand écran, plusieurs autres activités seront organisées ce jour: un mini tournoi de baby foot, un concours de jonglage, un quiz mais aussi une rencontre avec la presse, afin de présenter nos activités, notre vision et notre partenariat avec LaLiga. De nombreux goodies seront à gagner ce jour »

L’événement se déroulera au Mermo NightLife de Bonamoussadi dans l’arrondissement de Douala V, entre 10h et 18h. Un invité surprise sera également présent ce jour.

Les fans de football de toute l’Afrique pourront suivre ce choc en direct, en français et en HD sur Sport Premium (246), une chaîne de sport appartenant au groupe StarTimes, qui diffuse l’intégralité du championnat espagnol.