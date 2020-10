À l'aube de cette rentrée scolaire 2020-2021, les populations des régions du Nord, Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Est expriment leur fierté aux Forces de Défense camerounaise grâce à la réhabilitation, la dotation en table-bancs et des fournitures scolaires de plusieurs écoles dans ces régions en proie aux troubles de guerres causés par Boko Haram et des séparatistes ambazoniens.

Dans le Grand Nord, l'école publique de Tagawa à l'extrême nord, l'école publique de Gance au Mayo-Sava Commune de Kolofata et le lycée de Waza pour ne citer que celles-là ont été relookées et dotées de plusieurs tables-bancs et fournitures scolaires pour soutenir les parents de ces localités. Même son de cloche au Nord-ouest et au Sud-Est, où plusieurs écoles Nkambe, à Ndop et à Kumbo et la liste n'est pas exhaustive, ont vu des salles de classe réhabilitées, dotation en tables-bancs et diverses sortes de fournitures scolaires pourvues. C'est depuis la tentative d'invasion par Boko Haram dans le Grand Nord et les récentes troubles orchestrées par les sécessionnistes ambazoniens, que l'armée camerounaise opte régulièrement dans ces zones sur l'enseignement et l'encadrement psychosocial en dehors de la protection des personnes et biens.

L'opération "back to school 2020-2021 encouragée par le Chef de l'Etat, Chef des Forces Armées est une initiative de l'armée camerounaise lancée dans les zones où la paix est menacée au Cameroun. À ce jour, des milliers d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école. Ainsi plusieurs parents qui sombraient dans le désespoir de ne plus voir un jour leur progéniture reprendre le chemin de école étaient satisfaits et saisis d'une vive émotion. Succès retentissant de l'opération "Back to school" bien menée par le Ministre Délégué Chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO et la haute hiérarchie militaire; nous ne cesseront jamais de le dire une Armée Républicaine qui se soucie du bien-être de ses populations.