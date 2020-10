La star de hip hop est allée soutenir à sa manière cette catégorie particulière de malades à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale

Pour l’OMS, Il n’y a pas de santé sans santé mentale. C’est le credo que partage le docteur Eyoum Christian le chef du département de psychiatrie de l’hôpital Laquintane a tous ses patients et même ses proches.

A L’occasion de la journée mondiale de la santé mentale qui se célèbre tous les 10 octobre,le responsable de l’unité de psycahtrie de l’hôpital laquintinie a eu l’agréable surprise de recevoir les equipes de la start-up Waspito qui etaient accompagnées par la star de hip hop Stanley Enow.

Tout en encourageant le docteur Eyoum et son equipe pour le travail ô combien difficile qu’ils abattent tous les jours , Jean Lobe Lobe le CEO de la jeune start-up dira que: ''Nous avons decidé en tant que jeune star up de commencer notre resposabilité societalale par la santé mentale car c’est selon nous ce qu’il ya de plus important'' ceci pour justifier le choix du departemnt de psychatrie dans le cadre de leur action

Le choix de Stanley Enow quant à lui s'est fait tout seul. L'intéressé etant actuellement l'artiste de l'heure comme celà se dit trivialement en plus du fait que ce dernier porte désormais la casquette d’ambassadeur de l’UNICEF ne pouvait pas bouder ce plaisir. Celui de soutenir ses freres dans une action plus que louable. Ensemble donc , ils ont fait un don en equipement De lutte contre la covid 19 car il faut garder à esprit de certains que la pandemie n’a pas encore été eradiquée , il faut donc continuer à respecter les mesures barrieres. C’est ce qui explique un peu le don de Waspito. Celui-ci est constitué d’une grande quantité de savon liquide pour le lavage des mains, mais aussi des bidons de gel hydro alcoolique et quelques parapluies estampillés Waspito.

Le don que nous vennons de recevoir de Waspito s’aligne fidèlement dans les besoins du departement de psychatrie de l’hopital laquintinie en cette periode de covid ce qui nous laisse croire que les equipes de cette jeune start-up sont réellement à l’ecoute de nos besoin et cest ca l’idée principale. Ecouter l’autre. Déclarera le docteur Eyoum tout sourire .C’est donc au nom du directeur de l’hopital Laquintinie que ce dernier a tenu a remercier les equipes de Waspito.



Il convient de noter que Waspito est une jeune start-up qui est specialisée dans l’assistance medicale à distance par le simple biais d'une application . compte tenu du contexte actuel dominé par la crise liée au corona virus des solution comme Celle que propose cette Waspito sont celles là qui ont pu et qui continuent à aider les malades à se faire soigner sans avoir besoin de s’exposer à une quelconque contamination au corona virus.

Cette action sociale de la jeune start-up vient par la même occasion demontrer d’entrée de jeu la vision de son top management pour les couches defavorisées de la population.