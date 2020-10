Le professeur Jacques Famé Ndongo créature du Président Paul Biya, scientifique Camerounais qui a découvert en 2019 que 32 giga de disque dur dans la nouvelle technologie était supérieur à 500 giga dans l'ancien technologie, en même temps le premier à découvrir le gel hydroélectrique contre la COVID 19, vient une fois de plus de rendre une copie lugubre aux yeux du monde avec le record retentissant de son échec au ministère de l'enseignement supérieur.

Considéré comme le Protagoras camerounais de l'époque, il ne cesse de répondre jour pour jour à un parti politique qu'ils ont qualifiés de 3p « petit parti politique », le moins populaire au Cameroun n'ayant ni maire, ni député, ni conseiller municipal mais qui à l'annonce de ses marches pacifiques l'État d'urgence se décrète sur l'étendue du territoire de manière pratique sans toutefois passer par la théorie.

Le professeur a peur, il est frustré car ce n'est pas facile, mais si le nécessaire était au moins offert aux camerounais ils ne devraient s'intéresser aux marches qu'elles soient noires ou blanches.

Excellence Monsieur le ministre quel est votre bilan depuis que vous êtes au Minesup ? que faites-vous pour améliorer les conditions d'enseignements dans les universités ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le Cameroun ne figure pas parmi les 100 meilleures universités en Afrique ?

Vous parlez de vaquer à nos occupations, oui de quelles occupations faites-vous allusion : le benskin ? le call box ? puisqu’un bon camerounais ne doit pas regarder les grandes écoles comme l’Enam, l’Iric, l’EMIA etc. car ces prestigieuses écoles sont pour vous et vos enfants et après vous ils vont à leur tour nous diriger.

Professeur, ce que Maurice Kamto vous demande juste deux choses : la fin des hostilités dans le NOSO et la réforme du système électorale pourquoi ne pas fermer la bouche de l'impopulaire Kamto et sa meute du MRC ?

Je ne vois pourquoi un homme normal pourrait laisser son occupation personnelle pour aller marcher quand il a un emploi décent, une justice juste, l’eau potable, les routes bien faites, l’électricité, la transparence électorale, l'accès aux soins de base sanitaire.........

Réglez les problèmes des camerounais et vous dormirez tranquille chez vous.