Après une mise en congé technique d’une bonne quantité d’employés, Canal 2 International procède voici quelques jours à des licenciements concertés vivement critiqués par le Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC).

Depuis quelques jours, l’entreprise de presse Canal 2 International appelle individuellement le personnel mis en chômage technique au début de la crise du Covid 19 pour négocier la fin de leur licenciement. Les négociations se déroulent en présence de l’inspecteur du travail. Des discussions au sortir desquelles les employés reçoivent une indemnité de séparation. Une cinquantaine d’employés seraient concernés par cette mesure conjoncturelle.

Réagissant à cette vague de licenciements, le Syndicat National des Journalistes du Cameroun « prend acte de cette situation malheureuse et souhaite bon vent à ceux qui ont déjà reçu leur solde de tout compte et ont quitté Canal 2 ». Toutefois, le Syndicat dénonce « le mercantilisme de l'employeur qui ne cherche qu'à flouer les employés et endormir le syndicat qui aurait veillé à ce que les droits de ses membres soient respectés ».

De même, le SNJC « condamne le comportement de certains employés qui ont négocié parallèlement pour éviter a tort que l’action du SNJC ne vienne bloquer leur trajectoire égoïste ».