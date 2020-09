« Nous souhaitons avoir une présence plus marquée au niveau de la formation initiale des personnes que nous recevrons dans l’entreprise ».

Ces propos de Hervé Ngamaleu Yossa, le directeur des ressources humaines de Guinness Cameroun sa lors de la cérémonie de signature de cet accord de partenariat entre l’institut universitaire de technologie(IUT) et Guinness Cameroun SA, filiale du groupe Diageo illustrent parfaitement la volonté si elle était encore voilée de l’entreprise brassicole de faire de l’institution universitaire sa véritable base arrière.

En effet, en ce 29 septembre 2020, un accord de partenariat a été signé entre Guinness Cameroun sa et l’IUT. Il est question d’après les termes de celui-ci que le département production de Diageo reçoive désormais de façon prioritaire des étudiants de l’IUT pour des stages. Les étudiants de l’IUT retenus pour ces stages sur la base du mérite seront alors pour la plus dirigés au département de la production de Diageo qui est celui-là qui est plus à même de les recevoir.

Avant la signature proprement dite de cet accord de partenariat, les responsables de Guinness Cameroun ont d'abord pris le soin de visiter les ateliers et autres laboratoires de l'IUT pour apprécier le savoir faire de leurs futurs stagiaires

Il faut noter que par le passé, Diageo et l’IUT ont déjà eu à signer des conventions de partenariat mais cette fois ci, c’est de façon plus spécifique que l’entreprise brassicole souhaite se rapprocher de l’institution universitaire en offrant des stages sur la seule base du mérite.

En s’investissant sur la jeunesse, Diageo souhaite donner une nouvelle impulsion à sa collaboration avec les structures de formation comme l’IUT car selon eux, le succès d’une entreprise doit être défini par sa contribution sociale. La spécificité de cet accord selon Monsieur Ngamaleu est que Guinness Cameroun sa va offrir des places prioritairement aux ETUDIANTES MERITANTES. Ainsi, Sur les 25 places disponibles pour tout l’ensemble du territoire national, l’IUT aura droit à 08.

La convention de partenariat qui est signée ce jour apparait comme l’arbre qui cache la forêt car entre Diageo et l’IUT , plusieurs autres collaborations sont actuellement en étude comme la proposition faite séance tenante par les dirigeants de l'institution universitaire de mettre sur pied des master professionnels à la disposition du personnel de Diageo, mais auss d'ouvrir des heures de cours pour ceux des employés de Diageo qui seront disposés à transmettre leurs connaissances a leurs jeunes frères étudiants de l’IUT.

Notons qu'en cette année 2020 Diageo par le biais de sa filiale Guinness Cameroun sa célèbre ses cinquante ans au Cameroun. A cette occasion spéciale plusieurs actions comme celle ci sont engagées par le groupe dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise