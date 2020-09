A l’occasion du clean up day, la jeune association s’est chargée ce samedi 19 septembre de nettoyer les abords du chemin de fer de la gare de bassa grâce au soutien de la Camrail

Le world clean up day est une action internationale de ramassage des déchets sauvages qui se tient en simultané dans 150 pays à travers le monde. Pour ce qui est du Cameroun, la société Camrail a décidé de se joindre par le biais d’une cinquantaine de ses cheminots aux mouvements d’investissements humains organisés à cette occasion dans la région du littoral. Ainsi Pour la deuxième année consécutive, c’est l’association le petit poucet qui a reçu le soutien du concessionnaire du chemin de fer au Cameroun Dans son engagement pour la préservation d’un environnement sain et salubre.

L’action de ce samedi 19 septembre clean up day consistait ainsi à ramasser les déchets plastiques le long des rails entre la gare de bassa et le carrefour total Logbaba. Dans le but ici d’assainir le cadre de vie des populations locales ce qui cadre par la même occasion avec la politique environnementale mise sur pieds par Camrail depuis la signature de la convention qui a abouti a l’adoption d’un plan de gestion environnemental et social.

« Chacun individuellement est appelé à prendre soin de la planète, la planète ici peut être chez moi, mon entreprise, mon quartier, ma rue ou mon marché, quel que soit l’endroit, on devrait poser un acte de nettoyage. Sans Camrail nous n’aurons pas pu donner une telle dimension a cet évènement car ils nous ont permis de rassembler un plus grand nombre de volontaire pour être plus efficaces dans l’action » explique Aurelia Ngono Meyong, la promotrice de l’association les petits poucets.

Il faut ajouter que pour mieux asseoir son engagement pour l’environnement, Camrail s’est doté des structures et des moyens dédiés à la protection de l’environnement ainsi que d’un personnel qualifié tout ceci en signant d’autres parts des partenariats avec des associations et société agréées dans la gestion de l’environnement à l’instar de les petits poucets.

Cet engagement de Camrail pour l’environnement s’est déjà matérialisé le 05 juin dernier à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement. Ce jour, l’entreprise filiale du groupe Bolloré Africa logistics en collaboration avec la délégation régionale de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable du littoral avait planté 150 eucalyptus dans l’enceinte de la gare de Bessengue. Dans la même lancée, Camrail contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations de plus de 163 villages riverains du chemin de fer en leur octroyant des travaux rémunérés de désherbage et de surveillance de la voie.