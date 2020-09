Nous vous proposons ce jour la très savoureuse recette de banane malaxée du Cameroun. Une autre spécialité camerounaise très riche en protéine. Originaire de la région de l'Ouest Cameroun, la banane malaxée est de plus en plus prisée et c’est pour cette raison indéniablement qu’on la retrouve sur toutes les tables. C’est un plat facile à réaliser.

Ingrédients

5kg de Bananes vertes

- 4 tasses d'arachides (teinté de préférence)

-1/2L d'huile de palme

- 6 Poissons fumés ( morues, maquereau, merluchons...)

-5 poissons fumés ( Mbounga, Maloulou, Mouloulou)

- De la viande bien cuite (Selon les préférences et les goûts)

- 4 tasses d'arachides (teinté de préférence) -1/2L d'huile de palme - 6 Poissons fumés ( morues, maquereau, merluchons...) -5 poissons fumés ( Mbounga, Maloulou, Mouloulou) - De la viande bien cuite (Selon les préférences et les goûts) 2 sachets d'épices

-1 oignon

-4 gousses d'ail

- 200g de gingembre

- piment ( facultatif)

- sel



Préparatifs

Eplucher les bananes. Attention, cette opération est fastidieuse car les bananes ne sont pas mûres.

Faire une entaille dans la peau le long de la banane et la peler. Réserver les bananes.

Trier les arachides. Ici,trois possibilités s'offrent à vous selon votre préférence. Vous pouvez alors les tremper, griller, où écraser directement

Débarrassez le poisson des têtes et arrêts, divisez le en deux. Rincez avec le poisson fumé et réservez. Nettoyez par la suite le gingembre, l'ail l'oignon et le piment. Lavez et mixez les .

Cuisson

Posez une casserole pouvant contenir votre banane sans remplir ( 3/4) au feu; ajoutez l'huile rouge laissez légèrement chauffer.

Ajoutez votre banane, les poissons,les arachides,du sel, remuez bien. Mettez enfin de l'eau (l'eau doit dépasser le niveau des bananes) couvrez et laissez cuire 40min avec un feu vif dans les 20 premières minutes et moyen par la suite. servir tiède où froid .

Bonne appétit!



Astuce: pour éviter que la sève de banane ne reste sur vos mains après les avoir épluchées. Il vous suffit de les enduire de sel avant de commencer à éplucher vos bananes. Vous pouvez également utiliser l'huile rouge.

Merci au restaurant le Mvimli Bekot de Mbalmayo, situé en face de la quincaillerie Zeph ETS, en face du marché central de Mbalmayo dans le Nyong et So'o, région du centre Cameroun. Tel: 99963 25 85

Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos recettes. Elles seront publiées dans vos colonnes.

Bon dimanche et à dimanche